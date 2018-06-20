Başakşehir'de gölet eylemi

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL,(DHA) DANIŞTAY'ın Bahçeşehir’de bulunan Gölet projesini ikinci kez durdurması üzerine Bahçeşehir Gönüllüleri Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı. Dernek üyeleri söz konusu alanda yürütülen inşaat faaliyetlerinin durdurulmasını talep etti. Bahçeşehir Derneği ve Gölet Gönülleri, saat 14.30’da ellerinde, “Bahçeşehir’de Danıştay Kararlarının Uygulanmadığını Biliyor musunuz", “Halkın Park Alanı Ticarethaneye Dönüşüyor" dövizleriyle dernek binası önünde toplandı. Grup adına basın açıklamasını yapan dernek başkanı Uğur Barış Karabulut, yargı kararlarına uyulmasını ve çalışmaların derhal durdurulmasını istedi. Karabulut, “Türkiye’ye örnek bir dava kazandık. Şimdi halkımız bize soruyor. Bu karar uygulanacak mı? İnşaatların durdurulmasını istiyoruz. Şayet talebimiz karşılanmazsa tüm hukuki haklarımızı kullanacağız" dedi. Dernek üyelerinden Kudret Çelebi de, “Şimdi burada millete ait bir bahçe var aslında. Bizim göletimiz. Şimdi bizim bu millet bahçemizi bizden alıp ranta kurban etmek istiyorlar. Burası millete ait bir yer. Aşağıda yapılan projede 107 tane dükkan var. Biz bu dükkanları değil, çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir yeşil alan istiyoruz" ifadelerini kullandı. NE OLMUŞTU? Bahçeşehir’de gölet çevresini yapılaşmaya açan arsa satışı ihalesi 9 Nisan 2015’te Resmi Gazete’de ilanla duyuruldu. İhaleyi 103 milyon Türk Lirası teklifle Atmaca Grup kazanmıştı. Bahçeşehir Derneği ve Gölet Gönülleri, yeşil alanın imara açılmasına karşı çıkarak dava açmıştı. Mahkeme, derneğin açtığı davayı haklı bularak, yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti. Ancak, yerel belediye ve söz konusu firma bu karara itiraz etti. Davaya bakan İstanbul 7’inci Bölge İdare Mahkemesi Danıştay’ın verdiği durdurma kararını bozdu. Ardından dernek yöneticilerinin itirazı üzerine davaya bakan Danıştay 13’üncü Dairesi, göletteki faaliyetlerin durdurulması için 22 Mayıs 2018 tarihinde kesin hükmü verdi.

