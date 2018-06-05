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BAŞAKŞEHİR'DE KAMYON DEVRİLDİ; 2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

  * Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA TEM bağlantı yolunda kamyon devrildi.

* Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
TEM bağlantı yolunda kamyon devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Kaza saat 11.00 sıralarında TEM bağlantı Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:
-Devrilen kamyon
-Yoldan görüntü
-Detaylar

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