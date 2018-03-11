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Başakşehir’de kartpostallık sis manzarası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 11:45 | Son Güncelleme

Başakşehir ve Bakırköy’de etkili olan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.İstanbul’u etkisi altına alan sis özellikle hava ulaşımında hayatı olumsuz etkilerken diğer taraftan seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Başakşehir ve Bakırköy’de etkili olan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul’u etkisi altına alan sis özellikle hava ulaşımında hayatı olumsuz etkilerken diğer taraftan seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Başakşehir ve Bakırköy’de kartpostallık görüntüler oluştu. Bakırköy’de siste kaybolan balıkçı tekneleri ve Başakşehir’de güneşin sisin içinde süzüldüğü görüntüler mest etti.

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