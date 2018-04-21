Başakşehir'de otomobil yol kenarına uçtu: 2'si ağır 3 yaralı

Alper KORKMAZ /İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'DE virajı alamayan otomobil bariyerleri aşarak yol kenarındaki alana yuvarlandı. Kazada 2 'si ağır, 3 kişi yaralandı. Esenyurt-Bahçeşehir Yan yol Esenyurt istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Virajı alamayan sürücü önce bariyerlere çarptı ardından şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışan yolcu ve sürücüleri olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
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