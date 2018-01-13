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BAŞAKŞEHİR'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN: İTFAİYE ERİ VE DÜKKAN ÇALIŞANI YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:27 | Son Güncelleme 39 dakika önce

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Başakşehir'de bir sanayi sitesindeki karton deposunda yangın çıktı. Çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri ile bir iş yeri çalışanı yaralandı.

Başakşehir'de Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi'ndeki (AYKOSAN) bir iş yerinde yangın çıktı.Saat 14.00 sıralarında 6F Blok'ta bulunan karton koli deposunda çıkan yangın karton kolilerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine, sanayi sitesinde çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında, itfaiye eri Bülent Yiğitoğlu dükkanın asma katında dengesini kaybederek alt kata düşerek işyerinin sahibi Tansel Yelkenci ise dükkanın kırılan cam parçalarının başına düşmesi sonucu yaralandı. Yaralanan itfaiye eri ile işyeri sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sanayi sitesinde çalışanlar, yangını görünce ilk önce müdahale etmeye çalıştıklarını ancak büyümesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini söyledi. Kısa sürede söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

-Yoğun dumandan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Yanan işyerinden görüntü

-İçeride bulunan kartonların itfaiye ekipleri tarafından çıkarılması

-Detay görüntüler

13.01.2018 - 14.41 Haber Kodu : 180113081

13.01.2018 - 14.53 Haber Kodu : 180113084

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