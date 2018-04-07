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Başakşehir'de tanker kaydı cadde savaş alanına döndü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 09:21 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'DE arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi.

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA) BAŞAKŞEHİR'DE arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı. Sürücüler kazadan yara almazken yol savaş alanına döndü. Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. OIay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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