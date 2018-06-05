Başakşehir'de trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de kaza yapan tır sürücüsü, kaza yapan araçtan inmeyi kabul etmeyerek yardım ekiplerine karşı direndi.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda Başakşehir 3. köprü yolunda kontrolden çıkan tır bariyerleri aşarak toprak alana savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Kimliği öğrenilemeyen ve yardımı reddeden tır sürücüsü trafik polislerini bıçakla tehdit ederek uzun süre kazaya müdahale etmelerini engelledi.

Olay yerindeki ekiplerinin tır sürücüsünü ikna çabası devam ediyor.

