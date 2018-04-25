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Başakşehir'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:24 | Son Güncelleme

Bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir iş merkezinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, büyük çapta hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı'ndaki 5 katlı bir iş merkezinin etiket üretimi yapan iş yerinin depo olarak kullanılan 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Etiket yapımında kullanılan boyaların da alev alması nedeniyle yangın büyüdü.

İtfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdükten bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle iş merkezinde büyük çapta hasar oluştu.

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Başakşehir yangın

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