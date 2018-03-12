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 Başaran ailesinin evine ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 15:56 | Son Güncelleme

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran'ın Göktürk'te Kemerköy sitelerindeki villasına ziyaretçi akını yaşandı.

 Başaran ailesinin evine ziyaretçi akını

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran'ın Göktürk'te Kemerköy sitelerindeki villasına ziyaretçi akını yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren Başaran ailesinin evine taziye için çok sayıda kişi geldi. Başaran ailesi evde taziyeleri kabul etti. Site içerisinde ise gün boyunca iki ambulans bekletildi. Ziyaretçiler taziyenin ardından Hüseyin Başaran'ın villasından ayrıldı.
Şirketin Kemerburgaz'daki merkez binasında ise sessizlik hakimdi.

(FOTOĞRAF)

Başaran ailesinin evine ziyaretçi akını Başaran ailesinin evine ziyaretçi akını Başaran ailesinin evine ziyaretçi akını

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