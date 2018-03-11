Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü. Düşen uçakta Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi. 3'ü mürettebat 8 yolcu bulunan jette kaza sonrası kurtulan olmadı. Türkiye uçak kazası haberiyle sarsılırken, herkes Başaran Holding kimin? Hüseyin Başaran kimdir? sorularına yanıt arıyor...

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?



Trabzon doğumlu olan Hüseyin Başaran, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bir dönem Trabzonspor Asbaşkanlığı yapan Hüseyin Başaran evli ve 2 çocuk sahibidir.

Emlaksayfasi.com.tr yer alan bilgilere göre, farklı sektörlerde başarılı projeleri hayata geçirerek büyüyen ve 25 yıldan bu yana birçok yatırıma imza atan Başaran Yatırım Holding, şuan üçüncü kuşak temsilcisi olan Hüseyin Başaran tarafından yönetilmektedir. İlk olarak fındık ticareti ile faaliyetine başlayan Başaran Entegre, kısa sürede Türkiye’nin önde gelen entegre fındık işleme tesisine sahip olmuştur.

Düşen uçaktaki yolcuların isimleri belli oldu

Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jeti İran'da düştü. TC-TRB kuyruk tescilli 17 yıllık uçakta iki pilot bir kabin görevlisi ve 8 yolcu vardı.

Özel uçakta yer alan isimler ise belli oldu



2 pilot, 1 hostes ve 8 yolcudan oluşan isimler şöyle: Mina Başaran, Jasmin Baruh Siloni , Liana Kalma, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun. Hostesin ismi Eda Uslu.

Pilotların isimleri ise Beril Gebeş ile Melike Kuvvet.