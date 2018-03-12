Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden, Başaran Holding’e ait özel jet İran'da düşmesinden sonra bir pilotun kuleyle yaptığı son konuşma da ortaya çıktı. Pilotunun kuleye yönelik “Alçalma talep ediyorum” dediği kayıtlara geçti. Son konuşmanın bu olması, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza olduğu ya da jete kuş çarptığı ihtimalleri gündeme getirdi.

Kazayı Sözcü’ye yorumlayan bir uzman “Olayı yorumlamak için kaza raporunu görmek gerekir. Tespitlerde bulunmak için erken ancak bazı tahminler yapılabilir” dedi. Uçağa ilişkin radar izinde jetin, 38 bin fitten bir anda 25 bin fite indiğinin görüldüğüne dikkat çeken uzman “Bu da kuş sürüsünden ziyade uçakta teknik bir hata yaşandığının ve stall olmasının emaresi” diye konuştu.

STALL NE DEMEK?

Bir uçağın sağlıklı bir uçuş sergiliyebilmesi için kanatlarının altında ve üzerinde yeterli miktarda hava akımı olması gerekir. Bu hava akımı ‘hız’ ile sağlanır. Şayet bir uçak belli bir kanat konfigürasyonunda (Flapların ve Slatların pozisyonları) belirlenen minimum bir hızın altına düşerse ya da uçağın burnu limitleri aşacak şekilde kaldırılırsa, kanatların etrafındaki hava akımı olması gerektiği gibi olmaz. Hava akımının bozulması kanadın üst arka tarafından başlar ve kanadın üst bölgesi ile alt bölgesi arasında oluşan alçak basınç/yüksek basınç dengesinin bozulmasına dolayısı ile uçağın havada tutunamamasına kadar yol açar.