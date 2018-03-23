Başarılı bilardocudan Başkan Ay’a ziyaret

Düzceli bilardo sporcusu Savaş Bulut Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ı makamında ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Düzceli bilardo sporcusu Savaş Bulut ile bir araya geldi. Düzce İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci’nin de bulunduğu nezaket ziyaretinde Başkan Ay, Savaş Bulut’a bilardo sporunda Düzce adına kazandığı başarılarından dolayı tebriklerini ileterek, “Değerli spor il müdürümüzü ve sizi, spora ve sporcuya göstermiş olduğunuz ilgi, alakadan dolayı takdir ediyorum. Bilardo sporunda Düzce’nin de adını sayısız başarıya yazdırdığınız için ayrıca tebrik ediyorum. Gençlerimizin böyle faydalı aktivitelere teşvik edilmesi için sizlerin referans olması bizim için büyük önem taşımaktadır. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, daha nice önemli başarılara imza atmanızı diliyorum” dedi.