Başarılı kadınlar eğitimlerde bir araya geldi

Kozmetik alanında faaliyet gösteren Farmasi, 700 girişimcisi ile bir araya geldi.

Kozmetik alanında faaliyet gösteren Farmasi, 700 girişimcisi ile bir araya gelerek Altın Konferans buluşması düzenledi. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Selahattin Dönmez’in seminerinin ardından girişimciler, Anadolu Ateşi’nin gösterisini izledi. Altın Konferans buluşmasında başarılı isimler otomobil ödüllerine de sahip oldu. Türkiye’de ilk kez global bir buluşma gerçekleştiren şirket, Türk girişimcilerin yanı sıra Ukrayna, Sırbistan, Tunus gibi ülkelerden girişimcilerini ağırladı. Farmasi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tuna ve Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna ile buluşan başarılı girişimciler Altın Konferans buluşmasında iki gün süren eğitimlerin sonunda eğlenerek stres attı.

Tahsin Eryılmaz’dan uygulamalı trend makyaj teknikleri

Altın Konferansı buluşmasında girişimcilerle bir araya gelen Tahsin Eryılmaz, makyajın püf noktalarını aktardı. Yaz, ofis ve gece makyajından örnekler sunan Eryılmaz, girişimcilere birebir makyaj eğitimi vereceğini de söyledi. Mayıs ayı itibari ile Türkiye’nin dört bir yanına Farmasi ile gideceğini belirten Eryılmaz, vereceği makyaj eğitimlerinin sonrasında profesyonel sertifika da sunulacağının bilgisini verdi.