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Başarılı kadınlar eğitimlerde bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:34 | Son Güncelleme

Kozmetik alanında faaliyet gösteren Farmasi, 700 girişimcisi ile bir araya geldi.Kozmetik alanında faaliyet gösteren Farmasi, 700 girişimcisi ile bir araya gelerek Altın Konferans buluşması düzenledi.

Kozmetik alanında faaliyet gösteren Farmasi, 700 girişimcisi ile bir araya geldi.

Kozmetik alanında faaliyet gösteren Farmasi, 700 girişimcisi ile bir araya gelerek Altın Konferans buluşması düzenledi. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Selahattin Dönmez’in seminerinin ardından girişimciler, Anadolu Ateşi’nin gösterisini izledi. Altın Konferans buluşmasında başarılı isimler otomobil ödüllerine de sahip oldu. Türkiye’de ilk kez global bir buluşma gerçekleştiren şirket, Türk girişimcilerin yanı sıra Ukrayna, Sırbistan, Tunus gibi ülkelerden girişimcilerini ağırladı. Farmasi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tuna ve Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna ile buluşan başarılı girişimciler Altın Konferans buluşmasında iki gün süren eğitimlerin sonunda eğlenerek stres attı.

Tahsin Eryılmaz’dan uygulamalı trend makyaj teknikleri
Altın Konferansı buluşmasında girişimcilerle bir araya gelen Tahsin Eryılmaz, makyajın püf noktalarını aktardı. Yaz, ofis ve gece makyajından örnekler sunan Eryılmaz, girişimcilere birebir makyaj eğitimi vereceğini de söyledi. Mayıs ayı itibari ile Türkiye’nin dört bir yanına Farmasi ile gideceğini belirten Eryılmaz, vereceği makyaj eğitimlerinin sonrasında profesyonel sertifika da sunulacağının bilgisini verdi.

Selahattin Dönmez, girişimcilere gıda takviyelerini anlattı
Etkinliğin konukları arasında Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Selahattin Dönmez de yer aldı. 700 girişimciye sağlıklı beslenmenin püf noktalarını aktaran Selahattin Dönmez, gıda takviyelerinin sağlıklı yaşamdaki rolünden bahsetti.

Eğitimler iki gün boyunca sürdü
Alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimlerde, etkinliğe katılan girişimciler kişisel yetkinliklerini geliştirdi. Fitoterapist Dr. Ercüment Konur ile sağlıklı yaşamın gereklilikleri hakkında bilinçlenen girişimciler, Dr. Cevdet Tuna ürünlerinin içerikleri hakkında detaylı bilgi sahibi oldu. Parfümör Sophie Truitard ile kokuları tanıma imkanı bulan girişimciler, Trakya Üniversitesi Kozmetoloji Bilim Dalı Başkanı Dr. Gülşah Gedik ile de cilt bakımının önemi üzerine eğitimler aldı.

Başarılı girişimcilerin ödülü lüks otomobil oldu
Başarılı girişimciler, Altın Konferans buluşması sonunda lüks otomobil hediyelerine kavuştu. Başarılı girişimcilere otomobillerini takdim Hakan Tuna, girişimcilerinin her zaman yanında olduğunu belirterek başarılı çalışmaların tüm şirket ailesini gururlandırdığını belirtti.
Eğitimleri tamamlayan girişimciler, iki günün sonunda Anadolu Ateşi’nin gösterisini izledi. Anadolu Ateşi, girişimcilere güzel bir gösteri sergiledi. Girişimciler günü şarkıcı Cumhur’un eğlenceli performansı ile sonlandırdı.

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