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Başarılı olup döndüğü memleketinde gençleri eğitiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:26 | Son Güncelleme

MARMARİS'te ilçesindeki Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Festivali'nde dünya 5'incisi olduktan sonra memleketi Adıyaman'a dönen Halil Çoban, yaptığı sporu gençlere öğreterek, onların kötü alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçmeye çalışıyor.  Marmaris'te 12 Mayıs'ta düzenlenen 15 ülkeden 24 kategoride 200 sporcunun katıldığı şampiyonada 5'inci olan Halil Çoban, festivalin ardından memleketi Adıyaman'a döndü.

Başarılı olup döndüğü memleketinde gençleri eğitiyor

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- MARMARİS'te ilçesindeki Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Festivali'nde dünya 5'incisi olduktan sonra memleketi Adıyaman'a dönen Halil Çoban, yaptığı sporu gençlere öğreterek, onların kötü alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçmeye çalışıyor.
Marmaris'te 12 Mayıs'ta düzenlenen 15 ülkeden 24 kategoride 200 sporcunun katıldığı şampiyonada 5'inci olan Halil Çoban, festivalin ardından memleketi Adıyaman'a döndü. Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesinin önüne geçip, spora yönledirmek isteyen Çoban, kolları sıvadı. Halil Çoban, spor salonunda gençlere vücut geliştirme dersi vermeye başladı.
Gençlerin kahve köşelerinde oturması yerine spora yönlendirilmesi gerektiğine inandığını belirten Çoban, "Genç arkadaşlarımız spora yönlendirildiğinde kötü alışkanlıklardan arınıyorlar. Biz de bu düşünceyle gençleri kahve köşelerinden çekip buraya getirmeye ve sporu sevdirmeye çalışıyoruz" dedi.
Eğitim alan gençler de Halil Çoban gibi başarılı birer sporcu olmak için çabaladıklarını ifade etti.

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Başarılı olup döndüğü memleketinde gençleri eğitiyorBaşarılı olup döndüğü memleketinde gençleri eğitiyorBaşarılı olup döndüğü memleketinde gençleri eğitiyorBaşarılı olup döndüğü memleketinde gençleri eğitiyor

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