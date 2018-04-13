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Başarılı polisler ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 11:24 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde görev yapan başarılı polisler, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ödüllendirildi.Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173.

Başarılı polisler ödüllendirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde görev yapan başarılı polisler, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ödüllendirildi.
Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çorlu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve yıl içinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren personele başarı belgeleri Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç tarafından takdim edildi.
Çorlu Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen programa Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç’ın yanı sıra Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sevinç ve başarı belgesi almaya hak kazanan emniyet personeli katıldı.

Başarılı polisler ödüllendirildi

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