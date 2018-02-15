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Başarılı sporculardan Başkan Büyükyapıcı’ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 09:16 | Son Güncelleme

Aydın’da liseler arasında düzenlenen Greko-Romen Güreş,Kros Kız Futbol Müsabakalarında toplamda sekiz ikincilik, dokuz üçüncülük, ve bir birincilik kazanan Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Beden Eğitimi Öğretmenleri İbrahim Çalışkan ile birlikte Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı’yı makamında ziyaret ederek,desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.Yapılan ziyaretten ve kazanılan başarılardan büyük onur ve gurur duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, "Yasaların ve belediye bütçemizin el verdiği imkanlar doğrultusunda spor kulüplerimize ve sporcularımıza destek olduk ,olmaya da devam edeceğiz.Sporun içinde olmanız, eğitim hayatınızdaki başarıları spor hayatınıza taşımanız,bizleri çok mutlu ediyor.

Başarılı sporculardan Başkan Büyükyapıcı’ya ziyaret

Aydın’da liseler arasında düzenlenen Greko-Romen Güreş,Kros Kız Futbol Müsabakalarında toplamda sekiz ikincilik, dokuz üçüncülük, ve bir birincilik kazanan Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Beden Eğitimi Öğretmenleri İbrahim Çalışkan ile birlikte Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı’yı makamında ziyaret ederek,desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
Yapılan ziyaretten ve kazanılan başarılardan büyük onur ve gurur duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, "Yasaların ve belediye bütçemizin el verdiği imkanlar doğrultusunda spor kulüplerimize ve sporcularımıza destek olduk ,olmaya da devam edeceğiz.Sporun içinde olmanız, eğitim hayatınızdaki başarıları spor hayatınıza taşımanız,bizleri çok mutlu ediyor. Sizlerin daha büyük başarılara imza atacağınıza olan inancımız tamdır. Sizlerin hedefi en iyiyi başarmak, en üstte olmak olmalıdır. Bizler de sizlerin bu hedeflerinize emin adımlarla yürümeniz için her konuda destek olmaya devam edeceğiz” diyerek öğrencileri tebrik etti.Ziyaretlerinin ardından genç sporcular kazandıkları kupaları ile Belediye Başkanı makamında hatıra fotoğrafı çektirdiler

Başarılı sporculardan Başkan Büyükyapıcı’ya ziyaret

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