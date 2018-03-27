Başarısız olacağını anlayan darbeciler kaçmaya başlamış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 317 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra sanık yakınları ve avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen Uzman Çavuş Soner Küçükköşker, olay günü nöbet kulübesine gelen teğmenlerin silahlarını ve telefonlarını aldıklarını, daha sonra da nöbetçi olan askerleri bir odaya kapattıklarını beyan etti.

Bir süre sonra derdest edilen Ankara İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Korkmaz'ın da aynı odaya getirildiğini beyan eden tanık Küçükköşker, darbecilerin kendisine birliğin krokisini sorduklarını ancak kendisinin darbecilerin isteklerini yerine getirmediğini dile getirdi.

Sabah saatlerinde darbe girişiminin başarısız olacağını anlayan bazı darbecilerin kışladan kaçmaya başladıklarını ifade eden Küçükköşker, darbecilerin sayıca azalmaya başlamasından sonra eski üsteğmen Özkan Darendeli'yi ve beraberindeki teğmenleri etkisiz hale getirdiklerini söyledi.