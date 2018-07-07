Başarısız personel Akkuş'un imzasıyla JAK timine atanmış

MUSTAFA YILMAZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isimler arasında yer alan eski Bursa Jandarma Komutanı kıdemli albay Yurdakul Akkuş ile 15 kişinin yargılandığı davaya delil olarak gönderilen, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) jandarma özel birliklerinin denetlenmesine ilişkin raporda, Akkuş tarafından JAK Tim Komutanlığına atanması teklif edilen tutuksuz sanık eski astsubayın, ilgili kursta başarısız olmasına rağmen bu göreve getirildiği bilgisi paylaşıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, İl Jandarma Alay Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubayların, Yurdakul Akkuş tarafından imzalanan atama belgeleri ve TSK tarafından Mayıs 2016'da jandarma özel birliklerinin denetlenmesi sonucu düzenlenen rapor, delil olarak sunuldu.

Dava dosyasına giren raporda, "Geliştirilmesi Gereken Hususlar ve Alınması Gereken Tedbirler" başlığı altında Uludağ JAK Tim Komutanlığına ilişkin, bazı personelin gerekli kursları almadığı, bir çalışanın da kursa katılıp başarılı olamadığı bilgisi yer alıyor.