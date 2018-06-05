Başbakan Binali Yıldırım: (1)

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin, "Şunu herkesin bilmesi lazım. Bizim masum insanlarla bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz derdimiz, terördür. Terör ister kendi topraklarımızda, 780 bin kilometrelik vatan toprağında olsun isterse Kuzey Irak'ta olsun, isterse kuzey Suriye'de olsun, nerede olursa olsun bunu yok etmek boynumuzun borcudur. Fırat Kalkanı'nda bunu yaptık, Afrin'de gidip oradaki Kürt kardeşlerimizi, Arapları bu terör belasından kurtardır, onların zulmünden kurtardık. Gerekirse başka yerlerde de aynısını yaparız." dedi. Başbakan Yıldırım, Van Beşyol Meydanı'ndaki mitingin ardından Kanal M televizyonundaki "Gündem Özel" programına katıldı. Partisince Hakkari ve Van'da düzenlenen mitinglere değinen Yıldırım, buralarda oldukça yoğun, heyecanlı ve coşkulu kalabalıklar tarafından karşılandıklarını anlattı. Yıldırım, miting alanında toplanan kalabalığın 24 Haziran'da Türkiye'nin aydınlık yarınları için "Evet" demek konusunda gün saydığını, sabırsızlandığını gördüğünü belirtti.

- "Hükümet artık sandıkta belli olacak" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatan Yıldırım, "Yeni sistemin kararı geçen yıl 16 Nisan'da verildi. 16 Nisan Halk Oylaması öncesi de Van'daydım. Sistemi enine boyuna Van'daki vatandaşlarımıza anlatma fırsatı buldum. Yeni sistem 94 yıllık Cumhuriyet tarihimizin yönetim şeklini yani parlamenter sistemi değiştiriyor, başkanlık sistemi getiriyor. Fark nedir, iki başlılık ortadan kalkıyor. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı da güçlü, Başbakan da güçlü. Dolayısıyla sistem iyi işlemiyor. Bugün bir sorun yok, bizim Cumhurbaşkanımızla aramızda bir sorun yok, her konuda anlaşıyoruz gayet güzel işler yapıyoruz ama bu her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Geçmişte gördük, (Bülent) Ecevit, (Ahmet Necdet) Sezer'i getirdi, en önce kavga kendisi etti. Hatırlayın o anayasanın fırlatılması, Türkiye'nin krize sürüklendiği günleri hatırlayın. Dolayısıyla bu sistemde aynı gün 24 Haziran sabahı, sandık kurulacak, hem Cumhurbaşkanı seçilecek hem de milletvekilleri seçilecek. Yani Van'ı temsil edecek 8 milletvekilinin seçimi de aynı anda olacak. Aslında önemli fark, hükümet artık sandıkta belli olacak." diye konuştu.

"Eski sistemde vekiller seçiliyordu, Ankara'ya gidiyordu, orada abidik gubidik işlerle siz başkasını seçiyorsunuz bir bakıyorsunuz ki hükümet olarak karşınıza başkası çıkmış." diyen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Dolayısıyla bunlar artık geride kalıyor. Milletin iradesi sandıkta neyse o irade yönetime yansıyor. Güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü Meclis diyoruz. Neden güçlü Meclis? Cumhurbaşkanını seçtiniz güzel, AK Parti'den Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak Vanlı kardeşlerim seçti ama Meclis'te cumhur ittifakını AK Parti'nin güçlü olması lazım ki Cumhurbaşkanı, bakanları ve yardımcıları daha hızlı iş yapsın. İstedikleri kanunlar gecikmeden çıkmış olsun. Dolayısıyla güçlü Meclis, beraberinde güçlü hükümeti getiriyor. Güçlü Meclis, güçlü hükümet bir araya gelince güçlü Türkiye anlamına geliyor." - "Terör örgütü gençlerin hayallerini istismar etti" Terör örgütü PKK'nın bu toprakların genç evlatlarını kandırıp, onların hayallerini istismar ederek dağa çıkardığını hatırlatan Yıldırım, "Kalem tutması gerekirken, kitap tutması gerekirken bu ellere silah verip onların genç yaşta hayatlarını karartan alçak bölücü terör örgütü, son 35 yıldır ülkemize büyük bedel ödetti ama en büyük bedeli bu bölge ödedi. Kürt kardeşlerim ödedi. Van'daki, Hakkari'deki, Siirt'teki, Şırnak'taki, Diyarbakır'daki, Bingöl'deki, Muş'taki Kürtler, Araplar, Türkler, Türkmenler bütün insanlar ödedi." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: "Kalkınmamız gecikti, buralarda fabrikaların kurulması gecikti, altyapı hizmetleri gecikti yani bu şehirde huzur ve güvenlik olmazsa, terör kol gezse burada insanlar yaşamak ister mi? Bırakın yaşamayı gelip burada iş kurmak ister mi? Nasıl kuracak, geleceğini güvende hissetmezse insanlar buraya nasıl gelecek. Onun için biz önce terör dedik, terörü gündemden çıkaralım, aynı zamanda altyapıyı tamamlayalım, havayoluyla, demiryoluyla, karayoluyla, bölünmüş yollarla, internetiyle, iletişimiyle, hastaneleriyle, okullarıyla, tarım, sanayi tesisleriyle organize sanayi bölgeleriyle hazırlığı yapalım terör biter bitmez de göreceksiniz Van o kadar cazip hale gelecek ki, zaten cazip. Van'ın denizi var, hangi ilde deniz var. Denizi, mavisi, yeşilliği harika yaylaları var." - "Şimdi şehirde de yoklar, dağlarda da yoklar" Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadelenin başarıyla devam ettiğini anlattı. Vatandaşların yaylalara çıkmaya başladığını belirten Yıldırım, "Hakkari'den gelirken baktım, yaylalara çıkmış insanlar, sürülerinin başında. 153 yayla şu anda açıldı, diğerleri de açılıyor peyderpey. Yani eskiden terör şehri esir almıştı, korku kol geziyordu. Şimdi şehirde de yoklar, dağlarda da yoklar. Dağlarda da şehirlerde de elhamdülillah devletin hakimiyeti devam ediyor. Vatandaşlarımız rahat bir nefes aldı. Van'ın Hakkari'nin çok genç nüfusu var. Bu gençlerin heyecanlarını, hayallerini kullanarak, dağa götürenler onların gencecik yaşta hayatlarını karartıyorlar. Annelerin yüreği yanıyor ve bundan hepimiz üzülüyoruz hepimiz kaybediyoruz. İstiyoruz ki artık gençlerimiz ölmesin, istiyoruz ki artık şehitlerimiz gelmesin, istiyoruz ki aynı bayrak altında, aynı vatanda bir millet olarak, bir devlet olarak yaşamaya devam edelim." diye konuştu.