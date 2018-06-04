Başbakan Binali Yıldırım: (2)

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Muharrem İnce fizik öğretmeni ama konuşmalarıyla merkezkaç kuvvetin formülünden uzaklaşıyor yavaş yavaş. Kritik hızın üzerine çıkınca savrulma olur biliyorsunuz, şu anda savrulma fazına geçmiş durumda." dedi. Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldiği önceki günkü iftar yemeğinde gündemdeki konuları değerlendirdi. Bir basın mensubunun CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, "Demirel’in yaptığı köprü bayramda ücretsiz, ancak işte AK Parti’nin yaptığı, Erdoğan’ın yaptığı köprü bayramda ücretli." şeklindeki ifadelerini hatırlatması üzerine Yıldırım, "Arkadaşlar, tabii Muharrem İnce fizik öğretmeni, ama konuşmalarıyla merkezkaç kuvvetin formülünden uzaklaşıyor yavaş yavaş. Kritik hızın üzerine çıkınca savrulma olur biliyorsunuz, şu anda savrulma fazına geçmiş durumda." ifadelerini kullandı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin genel bütçeyle yapılan köprüler olduğunu hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yani devletin kendi parasıyla vatandaşın vergisiyle yaptığı köprü bunlar. Yaparken de borç aldılar. Bu borcu öderken herkes katkı sağladı; yani geçen de katkı sağlıyor, geçmeyen de katkı sağlıyor. Evet, borç vergiyle ödeniyor ama Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü farklı. Bu yap-işlet-devret modeliyle yapılmış bir köprüdür. Maliyeti belli. Adama diyoruz ki 'biz size şu kadar trafik garantisi veriyoruz. Bu köprüyü yapacaksın, ne kadar sürede işletip bize teslim edeceksin?' Formül çok basit, rekabet, yarışma oldu, Şimdi bu adam bu parayı harcadı, işte birim geçiş ücreti şu kadar, çarpı şu kadar trafik. Eğer bizim garanti ettiğimiz sayıyı aşıyorsa problem yok, aşmıyorsa farkını biz veriyoruz, olay bu ama ne var? İşte geçen süreyi de düşünürsek, birisi 7-8 sene sonra, birisi de 16-17 sene sonra bize geri dönecek. Ondan sonra ister bedava yaparız, ister paralı yaparız.

Yani şimdi bizim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü o köprüye harcanan maliyeti karşılayacak ücretler mi uygulanıyor? Yok, sembolik ücretler uygulanıyor. Farkını nereden veriyoruz? Farkını aldığımız vergilerden veriyoruz. Öbüründe de kullanıcı ödüyor. Tamam, bayramlarda da bedava yapar, yapılabilir ama ne olacak bedava yapsan, biz vereceğiz.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan da kullanmayan da gören de görmeyen de ödemesini yapıyordu. Burada durum farklı. Hizmet alan ödeme yapıyor. O yüzden bu tamamen bir kafa karıştırmaya yönelik bir değerlendirme. Mugalata."

- "Metin Temel Paşa bir kahramandır" İnce'nin, Korgeneral İsmail Metin Temel'e ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Yıldırım, şunları söyledi: "Apolet meselesi çok önemli bir mesele. Bir yandan 'ben cumhurbaşkanı olursam hakimler ayağa kalkmasın' diyeceksin, sonra beğenmediğin durum olursa 'apoletlerini sökerim' diyeceksin. Hitler’e özeniyor. Buradan anlaşılan odur.

Hukuk devletinde herkes hukuka saygı göstermek mecburiyetinde. İster cumhurbaşkanı olun, isterseniz başka bir sorumluluk sahibi olun, peşinen öyle herkesi asıp kesemezsiniz. 15 Temmuz’u yapanlar oldu, mahkeme söküyor apoletleri, biz sökmüyoruz. Millete silah doğrultan, insanları acımasızca katledenlerin apoletlerini millet adına bağımsız Türk yargısı söküyor. Cumhurbaşkanının talimatıyla sökülmüyor. Belli ki hukuk devletiyle ilgili kafasında bir karışıklık var Sayın İnce’nin." Korgeneral Temel'in 15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık yaptığını, kendisinin bizzat buna şahit olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu darbeye karşı çok büyük iş görmüştür. Kendisi bu darbenin bastırılmasının önemli aktörlerinden biridir, onu ifade etmekte yarar var. Afrin Operasyonunda da tartışılmaz bir başarısı var, Cerablus’ta da öyle, değerli bir komutandır. Değerli komutanlar kolay yetişmiyor. Onun için böyle sorumsuz beyanatlardan adayların kaçınmasında yarar görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

- Gülen'in iadesi "FETÖ’nün iadesi hususunda Amerika neyi bekliyor?" şeklindeki soruya ilişkin Yıldırım, "FETÖ konusundaki bizim duruşumuz çok açık ve nettir. Amerika Birleşik Devletleri’nden bu 15 Temmuz darbesinin baş faili FETÖ’yü istiyoruz. Bununla ilgili her türlü resmi girişimimizi yaptık. Beklentimiz Amerika’nın, Türkiye için hayati öneme haiz bu konuyu ele alması ve bu konuda bir adım atılması. Ne adım atılabilir?

Mesela resmen soruşturma başlatılabilir, yargı süreci başlatılabilir, bazı hakları kısıtlanabilir veya mağdurların dava açmasının önü açılabilir; birçok atılacak adım var, bunların her biri bir iyi niyet göstergesidir.

Yani bugün Türk kamuoyunda Amerika’ya karşı destek dibe vurmuşsa, bunun arkasında bu darbe vardır, bunu Amerika görmek zorundadır. Yani Amerika üzerindeki bu şüpheden öyle veya böyle kurtulmak mecburiyetinde. Biz 'bu darbeyi Amerika yaptırdı' demiyoruz ama FETÖ’yü iade konusundaki isteksizliği Türk kamuoyunda farklı yorumlanıyor." ifadelerini kullandı. - "UBER yasal değil"

"UBER’le ilgili taksicilerden yana tavır aldınız. Taksicilere ayrıca uyarılarınız olmayacak mı? Bir de Kuzey Irak’la ilgili. Sessiz sedasız Türk Silahlı Kuvvetleri bence muazzam bir operasyon gerçekleştirdi ve dağların öbür tarafına indik ve yerleştik. Bu bize acaba Kandil’i getirir mi?" şeklindeki soruya ilişkin ise Yıldırım, şöyle cevap verdi: "Türkiye serbest bir ülke, her türlü teşebbüsün, her türlü faaliyetin yapılabileceği bir ülke. Ama bu yasalar çerçevesinde olması lazım. Bizim derdimiz UBER değil. UBER ile diğer dış kaynaklı sosyal medya gruplarının durumu aynı. Yani burada herhangi bir resmi faaliyet göstermeden Türkiye’den kaynak transferi yapıyorlar, olayı böyle görelim, bu bir. İkincisi, seçtikleri yöntem yasal değil. Bilişimin imkanlarını kullanarak bir kanal oluşturmuşlar buradan iş yapıyorlar. Yani aldıkları belgeler yaptıkları işe uygun değil. D-2 ve A1 belgelerinin amacı farklı. Buradaki denetim yetersizliğini kullanarak bunu bir şehir içi taşıma ağına dönüştürmüşler, işin ikinci boyutu da bu. Hem vergi mükellefi değiller, haksız para kazanıyorlar, hem de yasalara uymayan yöntemler kullanıyorlar. Bu iki nedenle biz karşıyız ve üzerine de gideceğiz, yoksa onların iş yapmasına itirazımız yok. Önce gelsinler vergi mükellefi olsunlar. Bu ülkeye sizden aldıkları paraların bir kısmını da ülkemize bıraksınlar. Taksici vergi veriyor."

Taksicilerin de kendilerine çeki düzen vereceklerini kaydeden Yıldırım, "Niye UBER’i insanlar tercih ediyor, bunun cevabını arayacaklar. Kaldı ki yani UBER’in iş yapamadığı ülkeler var; Almanya, İtalya, Japonya resmen yasakladı, hiçbir şekilde faaliyet gösteremiyorlar. Londra’da da kısmen yasaklanmış. UBER’in iki tane temel yanlışı var. Bir, yasa dışı çalışıyorlar, kendilerine tahsis edilen ruhsatı amacına uygun kullanmıyorlar. İkincisi de Türkiye’de vergi mükellefi değiller, vergi ödemiyorlar. Biz başka ülkeye kaynak transfer edecek kadar zengin bir ülke değiliz." dedi. Sorunun Kandil ile ilgili kısmına ise Yıldırım, şu yanıtı verdi: "Kuzey Irak’ta, biliyorsunuz Afrin’de, Fırat Kalkanı bölgesinde, yani Fırat’ın batısında 250 kilometrelik bir alanı terörden temizledik. Ama Fırat’ın doğusunda henüz sorunumuz devam ediyor. Irak-İran sınırına kadar devam ediyor. Yani orada 1.000 kilometrelik bir sınır boyunda hala sorunumuz var. Irak’ın kuzeyinde varlığımızı iki katına çıkardık. Tam olarak 11 tane üs bölgemiz oldu. Amacımız o bölgede topraklarımıza sızmadan terörü bertaraf etmek ve sınır güvenliğimizi sağlamak. Esasında Hatay’dan başlayarak Iğdır’a kadar biz fiziki sınır güvenliği tedbirimizi de alıyoruz. Duvarlar örülüyor, elektronik takip mekanizması kuruluyor, aşağı yukarı yüzde 70 oranında tamamladık. Geriye kalan bir yüzde 30 var, Bundan amacımız, geçişleri kontrol altına almak, sadece resmi kapılarda bunu yapmak. Onun için bu tedbirleri alıyoruz, amacımız; içeriden ve dışarıdan gelecek tehditlere karşı ülkemizi vatandaşımızın can, mal emniyetini korumak, bölgenin kalkınmasının önündeki engeli kaldırmak."

- Suriye'deki gelişmeler "Suriye’yle ilgili son zamanlarda bazı gelişmeler var. Rusya ile İsrail arasında görüşmeler oluyor, İran’ın orada baskılanması ve Suriye dışarısına çıkarılması yönünde çok taraflı baskılar var; Amerika’dan, İsrail’den ve Rusya’dan. Suriye’de bir de sanki bir geçiş sürecine doğru evrilme emareleri var. Bu konuda görüşleriniz nedir?" şeklindeki soru üzerine ise Yıldırım, şu karşılığı verdi: "Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, kısaca koalisyon güçleri dediğimiz grup Suriye’de yeterince etkin ve ön planda olmadıklarını düşünüyorlar. Türkiye, Rusya, İran’ın Suriye konusunda daha aktif, ön planda olduklarını söylüyorlar. Bir dengeleme çabası içerisindeler. Türkiye’nin, Rusya’nın, İran’ın yaptığı, orada alan genişletmek değil, rol kapmak değil. 7 yıldan fazla süren bu zulme, bu iç savaşa artık bir son verip milyonlarca insanın mağdur, perişan olmasının önüne geçmek. Sadece Türkiye’de 3,5 milyon var. Toplam Suriye nüfusunun yarıdan fazlası yok oldu, memleketlerini terk etti, bir kısmı hayatını kaybetti. 1 milyon civarında insan, sivil insan yok oldu gitti bu süre içerisinde. Bir kısmı göç ederken yollarda yok oldu. Dolayısıyla bizim Suriye’deki faaliyetimiz belirli gruplara karşı avantaj sağlamak değil. İki tane amacımız var; bir; bölgedeki istikrarsızlığın önüne geçmek, bu istikrarsızlıktan kaynaklı güvenlik sorunumuzu çözmek. Nedir bu? DEAŞ geliyordu, DEAŞ’ı Fırat Kalkanı bölgesinde bertaraf ettik, Afrin bölgesinde PYD/YPG unsurları çokça başımızı ağrıtıyordu, onları orada etkisiz hale getirdik. Diğeri de, artık kalıcı bir barışın sağlanması ve bütün grupların silah almamış bütün etnik yapıların temsil edileceği bir Suriye devletinin oluşturulması ve burada da Astana süreciyle Cenevre sürecinin birleştirilerek Birleşmiş Milletler koordinasyonunda bu işin yapılması, bizim hedefimiz bu. Hiçbir ülkenin alanda nüfuzunu artırma çabasını desteklemiyoruz? Bir rekabet içerisinde olmasını istemiyoruz, bunun hiç Suriye’ye de faydası yok, Suriye’nin geleceğine de faydası yok."

- "İlk turda bu iş bitecek inşallah" Seçim sonuçları konusundaki soruya ise Yıldırım, "Seçime yönelik oran vermek, tahmin yapmanın seçmenin iradesine saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Gerçek anket sandıktaki sonuçtur. AK Parti olarak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve genel seçimde biz gayet iyi görünüyoruz." dedi. Yıldırım, seçimin ikinci tura kalma ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine ise "İlk turda bu iş bitecek inşallah." cevabını verdi. Muhalefetin parlamenter sisteme dönüş vaatlerinin hatırlatılmasına ise Yıldırım, "Bizde tornistan olmaz, o kararı verdik. 16 Nisan’da verilen kararlar arkadaş, çok açık ve net. 94 yıllık Türkiye’deki yönetim sisteminin değişikliğidir. Bu seçimlerin en önemli özelliği, birçok yenilikler var, en önemli yenilik, sistem değişikliğidir. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine gidiyoruz. Çift başlılığı ortadan kaldırıyoruz, yönetimde sadeleştirme yapıyoruz." diye konuştu. - "Ey Muharrem İnce, dağlar gibi vaatler veriyorsun, nasıl yapacaksın parlamenter sistemde?"

Bazı kişilerin "Recep Tayyip Erdoğan tamam da gerisi önemli değil" şeklinde düşündüğünü kaydeden Yıldırım, hükümetin partisinin Mecliste de güçlü olması gerektiğini ifade etti. Yeni dönemde meclis ve hükümet arasındaki uzlaşma kültürünün çok daha etkin hale geleceğini ifade eden Yıldırım, "Bu sistemin getirdiği en önemli şey, bir güçlü iktidar, sürekli istikrar hükümet bakımından. Meclis bakımından da yasamanın güçlenmesi, artı yürütmeyle yasamanın uzlaşma kültürünü geliştirme mecburiyeti olması.

Ancak vatandaş ayarı çok iyi yapıyor. Altın terazisi bile vatandaşın terazisini tutmuyor. Bu seçimde de inşallah istikrarın ve güvenin devamı yönünde vatandaşlarımız tercihini yapacaktır.

Görüyorum ki muhalefet partileri 16 Nisan’ı hala zihinlerinde kabul etmemişler, içlerine sindirememişlerdir. Dolayısıyla bütün rakipler, 'parlamenter sisteme geçeceğiz' diyorlar. İyi, güzel de parlamenter sistemde cumhurbaşkanlığı makamı sembolik, icracı bir makam değil.

Ey Muharrem İnce, dağlar gibi vaatler veriyorsun, nasıl yapacaksın parlamenter sistemde, böyle bir yetkin yok ki." diye konuştu.

"Sayın Kılıçdaroğlu, biz Meral Akşener’le beraber parlamenter sisteme dönüş çalışmalarına başladık diyor." ifadeleri üzerine Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi de irade kimde kardeşim onu bilelim, Kılıçdaroğlu’nda mı, İnce’de mi? Yani bu kararı, parlamenter sisteme geçiş kararını Meclis vermeyecek mi? Yani Muharrem İnce mi verecek bu kararı?

Kararı Meclis verecek. Meclis kompozisyonu ortada değil, kimin ne aldığı ne verdiği belli değil. Ama vatandaşımızın kanaatinin bir yılda değiştiğini ben düşünmüyorum. Yani bu değişikliğe karar veren milletin tekrar geriye dönüş yönünde bir karar vereceği kanaatinde değilim.

Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi 24 Haziran seçimleri 16 Nisan kararının hayata geçirilmesinden ibarettir. Bu seçimlerde bu kararın gereğini yapacağız, Parlamento buna göre oluşacak.

Mevcut değişiklik dahilinde bu kampanyayı sürdürüyorlar. İş başına gelince değiştireceklermiş. Bakalım vatandaş buna ne diyecek göreceğiz. Bizim düşüncemiz, bizim inancımız, vatandaşımızın böyle bir maceraya, geriye dönüşe izin vermeyeceği yönündedir. Biz buna inanıyoruz. Aksi halde tabii yapılanları bozma tehdidi, iptal etme tehdidi ve yapıcı bir dil kullanmak yerine yıkıcı bir yöntemi tercih etmenin bu ülkeye, bu millete hiçbir yararı yok. Bir intikam duygusuyla, rövanş duygusuyla hareket etmek Türkiye’ye zaman kaybettirir, başka bir işe yaramaz. Milletimiz bütün bunları izleyecek, kararını verecek. Verdiği karar ülkemiz için, milletimiz için en doğru karar olacaktır."

- "3600 ek göstergenin kapsamı genişleyecek mi" "Emeklilere bayram ikramiyesi verildi, bu konuda memurlar da bir beklentiye girdi. Bu konuda memurlarla ilgili bir çalışma yapılacak mı? Bir de 3600 ek göstergenin kapsamı genişleyecek mi, ne zaman yürürlüğe girecek bu?" sorunu Yıldırım, şöyle cevapladı: "Emeklilere her dini bayram öncesi 1.000 lira seyyanen ikramiye verilecek. Yani emekli maaşı kaç para olursa olsun 1.000 lirayı herkes alacak. Bir müddet hep bunlar 'vermeyecekler, işte yüksek maaşlılara 300 lira verecek, aşağıdakilere 500 lira verecekler' diye biliyorsunuz propaganda yaptılar. Şimdi paralar dağıtılıyor, belirli bir takvime göre, herkesin aldığı gün belli, ikramiyeler veriliyor.

Memurlarımız zaten hep gündemimizde. Ancak şu anda gündemimizde ikramiye yok. Hükümetlerimiz döneminde memurumuzu hiç unutmadık, memur maaş artış oranlarında enflasyona göre düzenleme yapma gayreti içinde olduk.

Yaşlılar, yani 65 üstü 266 lira alıyorlardı ayda, onu 500 lira yaptık. Üç aylık ödeniyor, 1.500 lira. Artı 12 milyon memur emeklisi, işçi emeklisi, işte gaziler, şehit yakınları vesaire bütün bunlar 1.000 lirayı herkes alacak.

3600 emeklilikle ilgili bir konudur, yani fiili maaş zammı değildir. Emeklilik ikramiyesinin, daha doğrusu emeklilik maaşını artıran bir karardır. Bu subaylarda zaten var, astsubaylarda var, idarecilerde var, 3600 ve üstünde ek göstergeye sahip olanlarda var. Buna şimdi polis ilave oluyor, öğretmen ilave oluyor, din görevlileri ilave oluyor, birkaç grup daha var. Şu anda sözü verildi. Söz bizde namustur, AK Parti’nin en önemli özelliğinden bir tanesi, söz verdiği işleri yapar, yapamayacağı işin sözünü vermez."