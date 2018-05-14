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Başbakan Binali Yıldırım:

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 19:24 | Son Güncelleme

"(İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları) Bu bir alçak katliamdır, şiddetle kınıyoruz" - "(ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması) Türkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz, yok hükmünde sayıyoruz" - "Amerika, maalesef sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur"

Başbakan Binali Yıldırım, İsrail askerlerince ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin, "Bu bir alçak katliamdır, şiddetle kınıyoruz." dedi.

Yıldırım, ANA uçağıyla İstanbul'dan Ankara'ya dönüşünün ardından Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından yaşanan olaylarla ilgili sorusu üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

"ABD, İsrail büyükelçilik açılışını kutluyor, eğlence yapıyorlar. Aynı zamanda da kendi haklarını, bağımsızlıklarını, topraklarını, çoğu işgal edilmiş vatandanlarını kurtarmak, feryatlarını dünyaya duyurmak için genç silahsız siviller bu olayı protesto ederken İsrail askeri gözünü kırpmadan 43'e varan masum, savunmasız Filistinliyi şehit ediyor. 2 bine yakın yaralı var. Bu bir alçak katliamdır, şiddetle kınıyoruz. Daha önce Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle İstanbul Zirvesinde alınan karar, hemen arkasında Birleşmiş Milletlerin belki de tarihinde ender görülecek şekilde büyük bir ittifakla aldığı Amerika'nın Kudüs kararının kınanması... Uluslararası hukuk adeta yok sayılmış ve nihayet inatla bu elçilik taşıma kararı uygulanmaya konulmuştur. Bu açıkça bir tahriktir, açıkça bir devleti yok saymaktır, Filistin'i yok saymaktır, haklarını hukuklarını gasbetmektir."

ABD'nin sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer aldığını ve yaşanan insanlık suçuna da ortak olduğunu ifade eden Yıldırım, "Türkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz, yok hükmünde sayıyoruz. Hele mübarek ramazana günler kala burada kardeşlerimize yönelik büyük bir orantısız güç kullanılarak böyle bir katliamın gerçekleştirilmesini Türkiye olarak, İslam alemi olarak, insanlık olarak kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

- "Kardeşlerimizin yanındayız"

ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması dolayısıyla bir yanda tören düzenlenirken diğer yanda hayatını kaybeden Filistinli gençlerin olduğuna dikkati çeken Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bir tane İsrailli ölen var mı? 'Yok.' Bu gençler sadece dünyanın dikkatini çekmek için silahsız bir şekilde feryatlarını haykırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ellerinde silah, bomba, uçak yok. Sadece 'sesimizi dünya duysun' diye bir gayret içindeler. Bunu bir katliama dönüştürmenin insanlıkla da devlet olmakla da alakası yoktur. 'Dünya, bölge barışını koruyacağım, arabuluculuk yapacağım' diyen ABD'nin de bu katliamda payının olması da ayrı bir olaydır ve asla kabul edilemez. Bu yapılan girişim, bu tahrik bölgedeki sorunları daha da kötüleştirecek ve Filistin meselesinde daha derin bir iz bırakacak, bölgede istikrar ve barış belki de çok daha zorlaşacaktır."

"Türkiye olarak Filistin'in özgürlüğüne kavuşuncaya kadar kardeşlerimizin yanındayız." diyen Yıldırım, ABD'nin dışarıda ateş yakarak kendi iç yangını gözden kaçırmaya çalıştığını söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti:

"İslam dünyası da bu katliam karşısında tek yürek, ses olmak mecburiyetindedir. Filistinli şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve Türk milletinin dayanışmasını, kardeşliğini ve Türk devletinin, hükümetinin her türlü yardım ve desteğinin dün olduğu gibi bugün de gelecekte de Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağını ifade etmek isterim."

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