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Başbakan Binali Yıldırım:

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

"(TBMM Başkanı adaylığına ilişkin) Vatana, millete hayırlı olur inşallah" -"(İlk turda sonuçlanır mı?) Bilemem, Meclis iradesine ben karar veremem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur. Başka adaylar da çıkabilir"

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı adaylığına ilişkin soruya "Vatana, millete hayırlı olur inşallah." karşılığını verdi.

Yıldırım, TBMM'deki makamından çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanlığı adaylığına ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Vatana, millete hayırlı olur inşallah." ifadesini kullandı.

Kendisinin yeni dönemin ilk TBMM Başkanı adayı olduğunun belirtilmesi üzerine Yıldırım, "Ama başka adaylar da çıkabilir." dedi.

Yıldırım, "İlk turda sonuçlanır mı?" sorusu üzerine "Bilemem, Meclis iradesine ben karar veremem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur." diye konuştu.

Kendisinin daha önce TBMM Başkan adaylığına ilişkin soruya verdiği "Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar." şeklindeki yanıtın hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Kapı açıldı, gidiyoruz." ifadesini kullandı.

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