Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile telefonda görüştü

ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, büyük bir çoğunlukla Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i arayarak, tebrik etti.

Görüşmeye dair Başbakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Başbakanımız, büyük bir çoğunlukla Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev’i bugün (12 Nisan) arayarak, tebriklerini iletmiştir. Görüşmede, dost ve kardeş Azerbaycan’la her alanda mükemmel olan ilişkilerimizin güçlenerek gelişmeye devam edeceği, Türkiye ile Azerbaycan’ın “iki devlet tek millet” anlayışıyla birlikte çalışmayı sürdüreceği vurgulanmıştır. Sayın Başbakanımız, bu anlayışla, Afganistan'da askerlerimizin yanısıra Azerbaycan askerlerini de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev, telefonu ve iyi dilekleri için Sayın Başbakanımıza teşekkürlerini iletmiştir. Afganistan'da askerlerimizin yan yana görev yapmalarından ve Sayın Başbakanımızın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir."