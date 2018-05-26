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Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 12:24 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü telefonla arayarak yaşanan sele ilişkin bilgi aldı, gerekenin yapılması talimatını verdi.

Bursa'da dün saat 17.00 sıralarında başlayan, zaman zaman doluya dönüşen sağanak, hayatı felç etti. Uludağ'ın eteklerinden gelen yağmur suları sele neden oldu. Sağanak nedeniyle Bursa- Orhaneli karayolunun 5 ayrı noktasında heyelan meydana geldi. Karayolu trafiğe kapanırken, biri kamyon 5 araç, kaya ve toprak yığınları altında kaldı, onlarca araçta da hasar oluştu. Ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar, araçlarda mahsur kaldı.

FELAKETİN BOYUTLARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Uludağ'ın eteklerindeki Doğancı Köyü'nde dün akşam yaşanan sel felaketinin dehşeti günün ağırmasıyla gün yüzüne çıktı. Metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü Uludağ'dan gelen sel suları Doğancı Köyü'nü adeta savaş alanına çevirdi. Orhaneli Yolu ve Doğancı Köyü'ndeki temizleme çalışmaları halen devam ediyor.

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