Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Başbakan Binali Yıldırım, Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesine ilişkin, "Bu bir alçak katliamdır, şiddetle kınıyoruz." dedi.
Yıldırım, ''Eğlence yapıyorlar, aynı zamanda da topraklarını çogu işgal edilen vatanlarını kurtarmak, dünyaya duyurmak için genç silahsız siviller bunları protesto etmek isterken 43'e varan masum Filistinliyi katlediyor. Şiddetle kınıyoruz. Bu kararı şiddetle kınıyor yok hükmünde sayıyoruz. Bir büyükelçilik açılıyor, bir yerde eğlence, tören diyer yanda hayatını kaybeden gençler.'' dedi.
''ASLA KABUL EDİLEMEZ''
Başbakan Binali Yıldırım, ''Bir tane İsrailli ölen var mı yok. Bu gençler sivil İsrail halkı silahsız bir şekilde feryatlarını haykırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Sadece sesimizi dünya duysun diye gayret içindeler. Bunu bir katliama dönüştürmenin insanlıkla devlet omakla alakası yoktur. Arabuluculuk yapan ABD'nin de bu katliamda payının olması ayrı bir olaydır asla kabul edilemez. Türkiye olarak Filistin'in özgürlüğüne kavuşana kadar kardeşlerimizin yanındayız. İslam dünyası da bu katliam karşısında tek yürek, tek ses olmak mecburiyetindedir.'' ifadelerini kullandı.
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