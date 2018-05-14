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Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:40 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım ABD'nin Kudüs kararı ve yaşanan olaylar sonrası açıklamalarda bulundu. 'Bunu bir katliama dönüştürmenin insanlıkla devlet olmakla alakası yoktur' diyen Başbakan Yıldırım, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin ''Türkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz, yok hükmünde sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Başbakan Binali Yıldırım, Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesine ilişkin, "Bu bir alçak katliamdır, şiddetle kınıyoruz." dedi.

Yıldırım, ''Eğlence yapıyorlar, aynı zamanda da topraklarını çogu işgal edilen vatanlarını kurtarmak, dünyaya duyurmak için genç silahsız siviller bunları protesto etmek isterken 43'e varan masum Filistinliyi katlediyor. Şiddetle kınıyoruz. Bu kararı şiddetle kınıyor yok hükmünde sayıyoruz. Bir büyükelçilik açılıyor, bir yerde eğlence, tören diyer yanda hayatını kaybeden gençler.'' dedi.

''ASLA KABUL EDİLEMEZ''

Başbakan Binali Yıldırım, ''Bir tane İsrailli ölen var mı yok. Bu gençler sivil İsrail halkı silahsız bir şekilde feryatlarını haykırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Sadece sesimizi dünya duysun diye gayret içindeler. Bunu bir katliama dönüştürmenin insanlıkla devlet omakla alakası yoktur. Arabuluculuk yapan ABD'nin de bu katliamda payının olması ayrı bir olaydır asla kabul edilemez. Türkiye olarak Filistin'in özgürlüğüne kavuşana kadar kardeşlerimizin yanındayız. İslam dünyası da bu katliam karşısında tek yürek, tek ses olmak mecburiyetindedir.'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
israil ABD

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
icraata dökelim zaten dolar almış başını gidiyo ekonomik kriz desek halk için türküden ibaret vurak bari israili olsun bitsin
abdde çok korktu şimdi boş boş anca kına dolar 4.5 olmuş siz 3.5 atıyosunuz nasıl olacak bu iş?
Bu bir fikir değil, bir düşünce değil. adamlar bunu eyleme döktü bugünde kutlama yapıyorlar. Bizim bu ülkeye karşı kuru bir atardan başka bir tepkimiz olmadı. Devletimiz bu konuda bir yaptırım yapamayacaksa biz ne yapalım? Şimdi bu olaylar karşısında benim bu yaptıklarınızı bir tiyatro gibi görmeme engel olacak düşünce nedir ?
Geçin artık bu işleri. Türk Milleti artık uykudan uyanıyor!!!
Allah belanı versin abd İsrail Türkü Kümeti Çekin şu büyükelçimize yeter artık
en çok kullandıkları kelime yok hükmünde sayıyoruz);))) ulan kapat o zmn üslerini :) size oy verenlerin elleri kırılsın
boş konuşma uzmanları ..
ak gençler kefeninizi alın gidin gazzeye hadi icraat yapın ölürseniz şehit olursunuz klavye delikanlıları
Brokratik gezilerde oradan izin alırken kınarsınız artık
çok sert olmuş ya bu kadar sert olmayın korkacak adamlar.gece uyuyamaz turump şimdi kınamışız ya.hani gazzeye gidenler nerede?londraya gitti ancak hırsız yarın gelir türkiyede sallar sallar durur ısırmayan ama çok iyi havlayan bir köpeğimiz var
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE HİÇ BİR İKTİDAR BUGÜNE KADAR İSRAİLİN OECD YE GİRİŞİNE İZİN VERMEMİŞTİR TAA Kİ 2010 SENESİNDE AKP İZİN VERENE KADAR KAPAK OLSUN YALANDAN KINAYANLARA
çok iyi KINARIZ....hepsı bos laf..musluman ulkelerın hıcbırı uygulamada fılıstının yanında degıl..ancak sozde yanında oluruz..madem gucluyuz bu zulme cıhad emrı verın...gıdecek olurmu dıye dusunmeyın...
gemiciklere zam yapın kızdınız haşmetliler..
Birazdan bizim uzun çıkar eyyy Amerika eyyy falan filan der. Onlar da çok korkar. Bu korkutmadan sonra da coca cola fabrikasının açılışına gider
yok arap birliği toplanacakmış yok türkiye kınamışmış, adamların da çok umrunda, bunları duyduklarında hayalarını okşuyorlardır.suud,katar gibi ülkeler aptalca paraları futbol da, altından tuvalet yapmak da harcaya dursunlar.
ZAMAN SİYASET ZAMANI DEĞİL ZAMAN TEK YÜREK OLMA KARDEŞLERİM
REİS BİZİ FİLİSTİNE GÖTÜR DİYECEKLER NER DE AHA DA YEMİNLE BEN DİYORUM AN İTİBARİ İLE HAZIRIM GİTMEYE AMA REİS LE BERABER YA SİZLER EYYYY BEN ŞEHİT OLMAK İÇİN CAN ATIYORUM DİYENLER NERDESİNİZ
icraat nerde?? incirlik üstünü kapatın israille ilişkileri kesin boş boş kınamanın anlamı yok tepkinizi eyleme çevirin sayın basbakan...
içi boş göstermelik tepkilerden biri daha gelmiş
filler tepişirken karıncalar ezilir... Büyük güçlerin sisteme hakim olduğu bu dünyada, türkiye ve onun gibi üçüncü dünya ülkelerine ancak olaylara seyretmek düşer..
yav bırak hükümet, hep tırıvırı, hep lolo. israille ilişkiler en çok senin zamanında gelişti. mavi marmarada kudüsü israile peşkeş çektin. zavallı barzani kerkükte halka referandum yaptı diye, sınırda ırak askerleriyle tatbikat yaptın, erbile süleymaniyeye uçuş ambargosu koydun, yiyecek ekmeğe muhatç kalırsın diye tehdit ettin, barzaninin temsilciliklerini kapattın. medyasına erişimi kestin. israile karşı bunların hangi birini yapabilirsin.biz inanmıyoruz ama sana oy verenlere karşı böyle hava civa laflar işe yarıyor. sorsan israile posta koydu diye gerinirler ama israile en çok taviz verensin
"Asla kabul edilemez!" peki napalım? kabul etmedik diye adamlar geri adım mı atıyor? biz istedigimiz kadar kınayalım..güç kimdeyse hakli odur..ozaman Almanlar Japonlar gibi 15-20 sene adam gibi çalmadan çırpmadan rant ve koltuk kavgasına düşmeden çalısalım da Türk milletini çagdaş medeniyetler seviyesine eriştirelim
Allahım Ebabil kuşlarını tezden gönder ya rabbi sen bu gavurları ramazana ulaştırma ya rabbi
dunya kınasın, siyonistler ve ABD filistinlileri katletsin!
yas bir kaç gün sürer unıtulur neleri unutturmadılarki
:) asla kabul edilemez.
ARAPLAR NE DIYOR YA LEYLEY HAVASINDA DAPLUKACI BUNLAR ....... OLMAYANA KADAR ANLAYAMAZLAR NOKTA.
Hep zaten sert açıklama geliyor. Ama abd yle birbirlerinin sırtını sıvazlıyorlar. Barzani ye referandum yaptıramazsın dediler ne oldu unutuldu bitti. Yani her zaman yaptıkları gibi yemişim sert acıklamasını. Sıkıldık bunlardan.
eee?
Suriyeye girdiğiniz gibi,israile de golan tepelerinden girip kudüse kadar devam etsenize,peşinizden gelmeyen namerttir hadi buyurun bakalım cesaret görelim.
he kınadık sonuç ne bırakın bu boş işleri doların önünde secde eden müslüman topluğu olduk nerde arap yarımadası nerde müslüman alemi bırakın ya
vay yine kınadık şimdi abd düşünsün
ÇOK ŞİDDETLİ KINAMIŞSINIZ İSRAİL BUNUN ALTINDA EZİLİR. VAH VAH VAH.???
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