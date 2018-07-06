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Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 21:24 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, kapatılan HaberTürk gazetesi için, HaberTürk televizyonunu da kastederek, “Birini kapattık, biri kaldı. Onlar da bizim gibi işsiz kaldı” ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Başbakan Yıldırım, 2 yıl boyunca kendisini takip eden Başbakanlık muhabirleri ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi.

'BİRİNİ KAPATTIK, BİRİ KALDI'

Cumhuriyet'in haberine göre Binali Yıldırım’ın muhabirlerle sohbeti sırasında, kapatılan Habertürk gazetesi için, gülerek, “Birini kapattık, biri kaldı” dedi. Muhabirlerin, “Ama 400 arkadaşımız işsiz kaldı” demesi üzerine de Yıldırım, “onlar da bizim gibi işsiz kaldı” ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
umrundamı ?
tabi işsiz kaldın ha, gemi sahibi zaten benim oğlum ya
bit yavrusu
Tiyatro ustası
dünya bunlara güzel daya sırtını devlete hem ye hemde nankörlük et
ne kadar ahlaksız yorumlar yapıyorsunuz ya ister sevin ister ister nefret edin devlet büyügü
utanmadan sırıtıyor
Kurban olun siz Binali Yıldırıma.CHP başımızda olaydı ne b.. yicektiniz die düşünün birde.Ne din kalırdı ne iman.Teröristlerle dost olandan ülkeye ne fayda gelirdi.
@tujhue mal mısın sen,akp iktidara geldiğinde ülkede terör yoktu,terörü hortlatti yetmedi din istismari ile sizleri de uyuttu,bu size yeter de artar bile.
soytarı mı başbakanmı belli değil atama ile gelirsen normal
bu dangalak ülke yönetti
AKEPE SOYTARISI....
az bile yapıyor o kadar oy verildi. hakediyoruz vursunlar semeri.
TC başbakanına hakaret 81 milyona hakarettir saygılı olun.
yeni bir parti ve yeni bir lider lazim mitingde atki acamadi sok oldum bide basbakandi
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