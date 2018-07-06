Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Başbakan Yıldırım, 2 yıl boyunca kendisini takip eden Başbakanlık muhabirleri ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi.

'BİRİNİ KAPATTIK, BİRİ KALDI'

Cumhuriyet'in haberine göre Binali Yıldırım’ın muhabirlerle sohbeti sırasında, kapatılan Habertürk gazetesi için, gülerek, “Birini kapattık, biri kaldı” dedi. Muhabirlerin, “Ama 400 arkadaşımız işsiz kaldı” demesi üzerine de Yıldırım, “onlar da bizim gibi işsiz kaldı” ifadelerini kullandı.

