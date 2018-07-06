Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Başbakan Yıldırım, 2 yıl boyunca kendisini takip eden Başbakanlık muhabirleri ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi.
'BİRİNİ KAPATTIK, BİRİ KALDI'
Cumhuriyet'in haberine göre Binali Yıldırım’ın muhabirlerle sohbeti sırasında, kapatılan Habertürk gazetesi için, gülerek, “Birini kapattık, biri kaldı” dedi. Muhabirlerin, “Ama 400 arkadaşımız işsiz kaldı” demesi üzerine de Yıldırım, “onlar da bizim gibi işsiz kaldı” ifadelerini kullandı.
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken 24 Haziran sözleri
Amasya'da son KHK yayınlanmadan öğretim görevlileri ve akademisyenlere FETÖ operasyonu!
Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den çocuk istismarı tartışmasına ilginç öneri: Çocuk bakanlığı kurulsun
Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu
Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu
Son dakika... Reuters duyurdu! Rusya ile anlaştılar
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 15 yorum