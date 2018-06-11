Başbakan Binali Yıldırım'dan jandarmalara intibak müjdesi!

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş ve Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı.

UZMAN JANDARMALARA İNTİBAK MÜJDESİ

Başbakan Yıldırım Didem Arslan'ın "Uzman jandarmalar sizden 3600 ek gösterge bekliyorlar. Bu konuda bir müjde istiyorlar sizden. Jandarma ile ilgili de bir düzenleme olabilecek mii?" sorusu üzerine jandarmalara müjdeyi verdi.

Başbakan Yıldırım konuşmasında, jandarmaların mağduriyetlerini giderekcelerini söyleyen Yıldırım, "Jandarmaların ilk memuriyetine başlangıcında intibakları ile ilgil bir problem var onu düzelteceğiz. Buradan bir söz veremem ama mesleğe yeni başlayan 9-1 olan 2 yıllık üniversite mezunu jandarmalar 9-3; 4 üniversite mezunu 9-3 jandarmalar da 8-1 olarak düzenlenecek. Bu bir adımdır, iyileştirmedir. Bunun ötesinde olan iyileştirmeleri burada söz veremem. Çalışılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

