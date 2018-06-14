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Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 23:19 | Son Güncelleme

TRT Haber'in canlı yayın konuğu olan Başbakan Binali Yıldırım, OHAL'in bitiş tarihini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Yıldırım, 'Temmuzun 17'si veya 18'i bitmiş oluyor, tekrar uzatılmayacağını düşünüyorum.' dedi.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Askerlik çağına gelmiş 5 milyon genç var. Yılda 350 bin genç asker olabiliyor. Yeni hükümet bu konuyu öncelikli olarak ele alacak. Kalıcı bir düzenlemeye gideceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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