Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Yıldırım, 'Temmuzun 17'si veya 18'i bitmiş oluyor, tekrar uzatılmayacağını düşünüyorum.' dedi.
Askerlik çağına gelmiş 5 milyon genç var. Yılda 350 bin genç asker olabiliyor. Yeni hükümet bu konuyu öncelikli olarak ele alacak. Kalıcı bir düzenlemeye gideceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
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