Başbakan Binali Yıldırım'dan veda pozu sonrası basın mensuplarına: Hadi ikileyin

24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı ünvanın sahibi olan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde basın mensupları ile bir araya geldi.
Binali Yıldırım toplantı sonrası gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirerek veda pozu verdi.
Veda pozu sonrasında Başbakan Yıldırım gazetecilere esprili bir şekilde, "Hadi bakalım, hadi ikileyin" şeklinde seslenerek veda etti.
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