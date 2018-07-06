Başbakan Binali Yıldırım'dan veda pozu sonrası basın mensuplarına: Hadi ikileyin

24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı ünvanın sahibi olan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

VEDA POZU VERDİ

Binali Yıldırım toplantı sonrası gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirerek veda pozu verdi.

"HADİ BAKALIM, HADİ İKİLEYİN"

Veda pozu sonrasında Başbakan Yıldırım gazetecilere esprili bir şekilde, "Hadi bakalım, hadi ikileyin" şeklinde seslenerek veda etti.





