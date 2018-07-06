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Başbakan Binali Yıldırım'dan veda pozu sonrası basın mensuplarına: Hadi ikileyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 20:59 | Son Güncelleme

Çankaya Köşkü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başbakan Yıldırım, toplantı sonrasında veda pozu verdi. Yıldırım veda pozu sonrasında gazetecilere esprili bir dille, "Hadi bakalım, hadi ikileyin" şeklinde veda etti.

24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı ünvanın sahibi olan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

VEDA POZU VERDİ

Binali Yıldırım toplantı sonrası gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirerek veda pozu verdi.

"HADİ BAKALIM, HADİ İKİLEYİN"

Veda pozu sonrasında Başbakan Yıldırım gazetecilere esprili bir şekilde, "Hadi bakalım, hadi ikileyin" şeklinde seslenerek veda etti.

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Başbakan Binali Yıldırım veda pozu Çankaya Köşkü

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Türkiye sizin gibi birini başbakan yaptıya...
cumhuriyet tarihinin erdoğandan sonra en kapasitesiz başbakanı
Komedyene ihtiyacımız vardı! Her lafı tekrarlayan bir boşbakan tarih sizi asla hatırlamayacak!
@enoisse sen git önce kemela bak düdük onlarda soytarı maskara daha cok
adamsın...
aslında o gazetecilerin sana demesi lazımdı hidi ikile diye
hadi şimdi sende ikile kukla :)
gün gelir sizde ikilersiniz artik
bi espri yapma sen bi de gevrek gevrek gulme
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