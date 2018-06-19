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Başbakan Binali Yıldırım: "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gençlerimizi dağdan kurtardık. Bu sene dağa çıkış olmadı, geçen sene çok azaldı. Kalem tutması gereken eller silah tutuyor. Dağda bunların ömrü 3,5 yıl. Ömrünün baharında o çocuklar yok olup gidiyo

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 15:33 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gençlerimizi dağdan kurtardık. Bu sene dağa çıkış olmadı, geçen sene çok azaldı. Kalem tutması gereken eller silah tutuyor. Dağda bunların ömrü 3,5 yıl. Ömrünün baharında o çocuklar yok olup gidiyor. Anaların gözyaşlarını dindirdik."


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