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Başbakan Binali Yıldırım, Düzce Valiliği'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 17:49 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Düzce Valiliği'ni ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Düzce Valiliği'ni ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, Valilik binası önünde, Vali Zülkif Dağlı ve diğer yetkililerce karşılandı.

Yıldırım, basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık yarım saat süren ziyarette, Vali Dağlı'dan şehirdeki yatırımlara ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce

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