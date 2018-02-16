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Başbakan Binali Yıldırım’ın sert tepki gösterdiği kişinin kim olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 07:13 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Alman mevkidaşı Merkel ile yaptığı ortak basın toplantısı sırasında bir şahsın, Afrin'de çekildiğini iddia ettiği fotoğrafı göstermesi üzerine sert sözlerle tepki gösterdi. Gazeteci olduğunu söyleyerek içeriye giren şahsın kimliği ise belli oldu.

Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken bir şahsın Binali Yıldırım'a Afrin'de çekildiğini iddia ettiği bir fotoğrafı göstermesi üzerine ortam bir anda gerildi. Binali Yıldırım gazeteci olarak içeriye giren şahsa çok sert tepki gösterdi.

"AFRİN'DE NELER OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORSAN ORAYA GEL NE OLDUĞUNU GÖRÜRSÜN"

Yıldırım görüntülere yansıtılmayan fotoğrafı gösteren şahsa, "Onlar başka olayların resimleri, burada propaganda yapma. Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel ne olduğunu görürsün. Bu gösterdiğin resimler hep başka olaylara ait resimler. Burada insanları etkilemeye kalkma." cevabını verdi.

"YANLIŞ RESİM GÖSTEREN ARKADAŞ GERÇEĞİ GÖRSÜN"

Yıldırım, "Mülteci konusu tek başına bizim sorunumuz değil, bizim ürettiğimiz bir sorun da değil. Bu sorunların hiçbirini başlatan da biz değiliz. Biz sadece sonuçlarına katlanıyoruz. Suriye'deki savaşı biz başlatmadık. Oradaki mülteci akını biz başlatmadık ama orada canını kurtarmaya çalışan 3,5 milyon insanı biz bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor. Dolayısıyla alnımız ak. Yaptığımız işi biliyoruz." ifadesini kullandı.

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KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Toplantı esnasında Afrin'den olmayan eski fotoğrafları Afrin'denmiş gibi göstererek kara propaganda yapmaya çalışan sözde gazetecinin Armanc Agid Nerweyi olduğu belirlendi.

Şahsın içeriye kimlik göstermeden girdiği iddia ediliyor. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Angela Merkel Afrin fotoğraf

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
HAYRET FETÖCU DEMEMİŞLER.
sıfatınına tükürdüğümün pkklısı
biz istediğimiz kadar bilelim adam amacına ulaştı..o toplantıda ortalığı karıştırmak istedi karıştırdı..buraya ne yazarsak ne biliyorsak bilelim..adam amacına ulaştı..avrupadaki insanlar o adama inanmıştır çoktan..ve kötü bir algı oluştu afrin zentindalı operasyonuz için malesef..
insana da benzemiyon zaten
bu kamil kim
aksabahın haberi yani asparagas yalan ve düzmece haber
alaman arabasına binen akape liler düşünsün.
başbakan yiyorsa sen git oraya yada oğlunu gönder savaşsın
Sıfatın tükürdüğüm kuklası , duruşu bile güvensiz .
salakmisiniz ülkücü mu olması lazım tabiki ypg li pkk lı kendisi bide kim olduğu ortaya çıktı diye haber yapmışsınız CHP li mhp li olacak hali yok ya
zaten ya pkk lıdır ya fetöcü dür :)
kocasını fetocu diye içeri almışlar..kadın çalışmıyor çevreden baskı var konuşan yok..hakaretler sürüsüyle..market bile dışlıyor..önce çocuğunu vurmak bir anne için ne kadar zor birşey..bu duruma düşüren..kocası fetocu ise kol kanat germeyen yakınlarına ve mahallesindekilerin dislamasindan dolayı bu sonuç olmuş..bu olayda unutulacak hayat devam ediyor..bana deymeyen yılan diye diye şeytan olduk dilsiz şeytan..bu millet herşeyi hak ediyor..adalet yok sadece yıkım ve gözyaşı var
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