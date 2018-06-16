Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Başbakan Binali Yıldırım Bakırköy’de bir otelde düzenlenen programda Alevi kanaat önderleri ile bir araya geldi. Porgram sırasında Başbakan'ın Yıldırım'ın yanına gelen türkücünün mikrafon uzatması sonrası "Haydar Haydar" türküsüne eşlik etmesi büyük dikkat çekti.

Programda konuşma yapan Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satırbaşları;

"GÜZEL BİR HABER VEREYİM"



"Güzel bir haber vereyim. Geçen yıldan itibaren dağa çıkışlar neredeyse bitme noktasına geldi. Çünkü ay yıldızlı bayrağımız yurdun her köşesinde dalgalanıyor."

"DERSİM'LE BU ÜLKE YÜZLEŞMELİDİR"



"1938 Dersim, büyük bir acıdır. Dersim'le bu ülke yüzleşmelidir, çok açık söylüyorum. Hiçbir yanlışın arkasında durmak gibi bir lüksümüz yok"

"BU KADAR ZALİMLİK OLUR MU?"



"(Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü) Bunu yapanlara insan demekten utanıyorum. Bu kadar zalimlik olur mu? O da bir can taşıyor."

"Bu FETÖ niye verilmiyor biliyor musunuz? Bazı şeylerin ne olduğu ortaya çıkacak, bundan endişe ediyorlar, onun için vermiyorlar."

CEMEVLERİ TARTIŞMASI



"İrfan merkezleri ve cemevlerinin artık statüsünü tartışma alanından çıkarmaya karar verdik."

