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Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:36 | Son Güncelleme

Son dakika... Başbakan Binali Yıldırım 24 Haziran'da yapılacak olan seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağına ilişkin 'Seçime hangi partinin katılacağının, hangisinin katılmayacağının kararını Yüksek Seçim Kurulu veriyor.' ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım 24 Haziran'da yapılacak olan seçime ilişkin saat 19.00'da Çankaya Köşkü'nde açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Grup toplantısında Devlet Bahçeli erken seçim yapılması gerektiği yönünde beyanda bulunmuş ve kamuoyuna duyurmuştu.

Neden seçimler erkene alındı, 3 Kasım 2019'da yapılması gerekiyordu diye bazıları merak edebilir. 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla parlamenter sistem değiştirilmiş. Aradaki zaman içersinde 2 yılı aşkın süre içersinde 3 Kasım'da seçimlerin yapılması yönünde partiler tarafından irade beyan edilmesine rağmen seçimlerin erklene alınnması yönündeki beklenti azalmamış artmaya devam etmiştir.

Fiili durumun anayasa ile uygun hale gelmesini beklemekte ve umut etmektedir. Sürenin bu şekilde devam etmesi ülkemizin karşı karşıya bulunduğu güvenlik sorunları da buna dahil olduğunda böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir.

2 yıldır görev yapıyorum ama Türkiye siyasi tarihinin yaşandığı süre olarak akıllarda kalacaktır. 15 Temmuz darbe girişimi, Fırat Kalkanı Harekatı ve akabinde karşı karşıya kaldığımız vesayet girişimlerini sone erdirecek Aanayasa değişikliği ve daha sonra da bu değişikliğin 16 Nisan'da vatandaşlarımızın kabul oyu ile gerçekleşmiş olması. Bütün bunlar son 2 yılda ülkemizin karşı karşıya kaldığı önemli olaylardır.

İYİ PARTİ AÇIKLAMASI

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağına ilişkin açıklamaların hatırlatılması üzerine Yıldırım, şöyle konuştu

"Seçime hangi partinin katılacağının, hangisinin katılmayacağının kararını Yüksek Seçim Kurulu veriyor. Seçimin tarihi belli olduktan sonra Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklar, orada hangi partilerin de seçime girmeye hak kazandığı belli olur. Türkiye'nin iktidarda olan en büyük partisi olarak, AK Parti olarak seçimlere kim katılırsa katılsın bizim açımızdan herhangi bir sorun teşkil etmiyor. O bakımdan ben parti adı telaffuz etme ihtiyacı bile duymuyorum. Buyursunlar herkes meydanda boyunun ölçüsünü alır."

"24 HAZİRAN GÜZEL BİR TARİHTİR"

Erken seçime ilişkin 24 Haziran tarihinin seçilmesinin özel bir nedeni olup olmadığı sorusu üzerine Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madem vaktinden önce yapılma ihtiyacı doğdu, kamuoyunu uzun süre bu işle meşgul etmeye gerek yok. Seçim programı başladığı anda, seçim konuşulmaya başladığı anda malum her şey beklemeye alınır. Memleketin işlerinin durmaması, konunun ülkenin gündeminden bir an önce düşmesi açısından en kısa tarih, ülke için memleket için en güzel, en iyi tarihtir. O bakımdan 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir. Demek ki ramazandan bir hafta seçim yurt genelinde yapılacak. Güven içerisinde, huzurla cumhurbaşkanımızı, milletvekillerimizi, muhtarları seçeceğiz. Daha sonra da 2019 Mart ayının sonunda belediye başkanlığı seçimleri olacak."

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
başbakandan zıyade.. benı acaba nerden aday gosterırler derdınde gibi..bır seyden haberı yok garıbın....
@tepekoylu_2015 ne olcak bu chp hep ikdidarsız
tabi planı yap at topu yskya bizlik bişey yok de korkun korkun MERAL AKŞENER basınıza corap orucek :)
kitlerdeki taşeronlar kadro verecektiniz hani ne oldu. siz bizleri kapsamdışı bıraktınız bizde ailelerimizle birlikte sizlere oy vermeyeceğiz. oylar iyi partiye
Bu saltanatınız bir gün yıkılacak.
YSK VE YARGI HUKUK KIMIN ELINDE ACABA
iyi partinin ismi bile akpye yasaklanmış resmen ben bir kez bile iyi parti dediklerini bile duymadım... ilk kez ciddi bir rakipleri oldu en ciddi rakipleri bedava kontörle %7 oy alan cem uzandı. şuraya yazıyorum iyi partinin telaffuz etmeden eritecekler seçime sokmayacaklar. ama bende bir seçmen olarak diyorum ki 3 sene sonra amerikadan demokrasi dilenip ülkeyi böldürmektense kim rakip olursa ona oyumu vereceğim. siyasi görüşün artık bir önemi yok vatan elden gidiyor.
Fetosun şiirini okurken ağlayan çocukları asker kaçağı gemicik yuzduren kumarcinin babası TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan soysuzlara oglan kumarcı bacanak hırsız yeğen eroinman PAPA çocukları TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜK düşmanlarına güle güle güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak...
padişah emir verirse katılır, yoksa olmaz
Mühürsüz oylar da yeterli gelmezse peçeteye yazılanlar da kabul edilecek miymiş? Sormak lazım.
ak partiyi ne iyi parti ne chp nede mhp iktidardan eder akp yi yenmenin tek yolu hdp dir bunu 6 haziran secimlerinde gorduk bunu erdoganda bildigi icin hepsini zindana atti.
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