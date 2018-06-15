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Başbakan Binali Yıldırım: "Kürt kardeşlerimizin sorunu, bölücü terör örgütüdür. Bu sorunu çözmenin yolu, bu terör örgütünü bu topraklardan bir daha gelmemek üzere yok etmektir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Kürt kardeşlerimizin sorunu, bölücü terör örgütüdür. Bu sorunu çözmenin yolu, bu terör örgütünü bu topraklardan bir daha gelmemek üzere yok etmektir."


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Başbakan Binali Yıldırım Şanlıurfa

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