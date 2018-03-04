Başbakan Binali Yıldırım, Manisa'da

Manisalıların coşkusunun büyük olduğunu, onlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini ifade eden Yıldırım, Manisalı kadınlara Afrin'e selam gönderme çağrısı yaparak, "İki gün önce kalleşçe pusu yaptılar. İki gün önce alçak pusuda Mehmetlerimizi şehit ettiler, aradan 48 saat geçmeden aslanlarımız orayı darmadağın etti, Raco'yu ele geçirdi, ÖSO'nun kahramanlarıyla birlikte ay yıldızlı bayrağın altında Afrin'e doğru ilerliyorlar." diye konuştu.

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin teröre karşı gerçek mücadele veren tek ülke olduğunu belirterek, "PKK'sı, DEAŞ'ı, PYD'si, YPG'si, bilumum terör örgütleri, korkun Türkiye'den, korkun Mehmetçik'ten. Bu ülkenin, bu milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Sizlerin o hain planlarının arkasındaki o destekçilerinizi de unutmadık, onlara da gereken hesabı günü geldiğinde soracağız." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin teröre karşı gerçek mücadele yapan tek ülke olduğuna işaret ederek, "PKK'sı DEAŞ'ı, PYD'si, YPG'si bilumum terör örgütleri, korkun Türkiye'den, korkun Mehmetçik'ten. Bu ülkenin, bu milletin birliğini, kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Sizlerin o hain planlarının arkasındaki o destekçilerinizi de unutmadık, onlara da gereken hesabı günü geldiğinde soracağız, cümle alem şahit olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin onur ve kardeşlik mücadelesi verdiğini vurgulayan Yıldırım, Manisa'nın üreten bir şehir olarak bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini belirtti.

- "İzmir, bu mesaj size"

Manisa ile İzmir arasındaki Sabuncubeli Tüneli'nin bu sene hizmete gireceğini, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda da çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Havadan baktım. Yol ortaya çıkmış. Tam 137 kilometre Manisa'dan geçiyor. Bu yol yapıldığında ne demek oluyor, biliyor musunuz? Türkiye'nin nüfusunun 4'te 1'i buralara gelecek. Buraları ziyaret edecek. Şehzadeler şehrini görecek. Manisa'nın ekonomisi daha da gelişecek, iş hayatı daha da çok gelişecek. Daha çok yatırımcı gelecek, İzmir-İstanbul arası 3 saatin altına düşecek. Manisa-İstanbul arası 2,5 saat bulacak. Manisa'ya yıllardır beklediğimiz hızlı tren de geliyor."

Konuşmasının sonunda, yaklaşan yerel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak "Manisa'nın seçime hazır olduğunu" gördüğünü ifade eden Başbakan Yıldırım, "İzmir, bu mesaj size. Manisa, 'biz hazırız' diyor. İzmir sizden geri kalmaz, inşallah İzmir de gereğini yapacak, bundan hiç şüphem yok, hemşehrilerime güveniyorum." dedi.