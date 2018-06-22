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Başbakan Binali Yıldırım: "Muharrem İnce buraya (Aydın) geldi konuştu değil mi? Adnan Menderes'in köyünü de ziyaret etti, değil mi? 27 Mayıs'tan hiç bahsetti mi? Edemez, çünkü Adnan Menderes'i ipe götüren onun zihniyetidir, CHP zihniyetidir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 19:10 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Muharrem İnce buraya (Aydın) geldi konuştu değil mi? Adnan Menderes'in köyünü de ziyaret etti, değil mi? 27 Mayıs'tan hiç bahsetti mi? Edemez, çünkü Adnan Menderes'i ipe götüren onun zihniyetidir, CHP zihniyetidir."


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