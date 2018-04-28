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Başbakan Binali Yıldırım: O çatı çöktü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 21:28 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN HASTANE ZİYARETİ Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Ticaret Odası'ndan ayrıldıktan sonra yakın dostu Hamdi Boyacı'nın tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Başbakan Binali Yıldırım: O çatı çöktü (3)

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN HASTANE ZİYARETİ
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Ticaret Odası'ndan ayrıldıktan sonra yakın dostu Hamdi Boyacı'nın tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. İçeride yaklaşık 20 dakika kalan Başbakan Yıldırım, ardından hastane bahçesinde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Başbakan, çocuklara oyuncak dağıttı ve fotoğraf çektirmek isteyenlerle de kırmayarak fotoğraf çektirdi.
Yıldırım, ziyaretin ardından İstanbul'a gitmek üzere havalimanına hareket etti.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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Başbakan Binali Yıldırım: O çatı çöktü (3)

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