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Başbakan Binali Yıldırım oyunu İzmir'de kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Karabağlar'ın Selvili Mahallesi'nde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nda, 2354 numaralı sandıkta oyunu kullandı.  Başbakan Binali Yıldırım, saat 11.00'de Karabağlar'ın Selvili Mahallesi'nde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nda, 2354 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Karabağlar'ın Selvili Mahallesi'nde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nda, 2354 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, saat 11.00'de Karabağlar'ın Selvili Mahallesi'nde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nda, 2354 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım, oy verdikten sonra okul içinde sınıfları gezerek vatandaşlarla selamlaştı, sandık kurullarına kolaylıklar diledi. Yıldırım, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Memleketimiz için milletimiz için hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi bu seçimde hem cumhurbaşkanlığı hem de
milletvekillerimizi seçiyoruz. Yeni sistemde Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara, istikrar ve güven içinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin tüm milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyorlar. Burası Selvili Mahallesi Karabağlar Bahar Yıldırım İlkokulu. 22 Nisan'da buranın açılışını yapmıştık. Şimdi de oyumuzu kullanmak nasip oldu. Seçim, İzmir'e ülkemize hayırlı olsun."
'KOLTUK ELİMİZDE KALDI'
Başbakan Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya giderek seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte takip edeceğini bildirdi. Yıldırım, basın mensuplarının 'Seçimlerden sonra siz koltuğu kimseye devredemeyeceksiniz, ne düşünüyorsunuz' yönündeki sorusuna gülerek, "Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağız. Hayırlı günler diliyorum" sözleriyle yanıt verdi.
'YOĞUN, TİTİZ, ZAHMETLİ BİR ÇALIŞMA NETİCESİNDE KURTARILDILAR'
İstanbul merkezli inşaat şirketi ENKA'nın 3 Kasım 2017 tarihinde Libya'da geçici görev amacıyla bulunan 2 mühendis ve 1 de Türk vatandaşı, öğle saatlerinde şantiye dışında seyahat halindeyken kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kaçırılmıştı. Olay sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı Libya'daki yerel makamlarla yakın temasa geçmişti. Yoğun süren görüşmelerin ardından Başbakanlığın devreye girmesiyle 3 kişi 233 günlük esaretin ardından serbest bırakıldı. Başbakan Binali Yıldırım, kendisine bu soruyu soran basın mensuplarına "233 gün başka bir deyişle 33 hafta, ENKA şirketine ait 3 mühendis, biri İzmir'de Akın Bey üniversite hocası kaçırılmışlardı. Yoğun, titiz, zahmetli bir çalışma neticesinde kurtarıldılar. Bu sabaha karşı ülkemize geldiler, ailelerine kavuştular. Mutlu son gerçekleşti. Bu süre içinde ENKA firmasına, Dışişleri Bakanımıza tüm yetkililere bizlerle kurdukları yakın işbirliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Mühendislerimizin sağ salim kurtulmuş olması hem aileleri hem ülkemiz açısından güzel bir başarı olmuştur. Yeniden geçmiş olsun diyorum. Ailelerini tebrik ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Başbakan Binali Yıldırım'ın okula gelişi
- Başbakan Binali Yıldırım'ın oy kullanması
- Başbakan Binali Yıldırım'ın okul içinde dolaşması
- Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları

Haber Taylan YILDIRIM- Kamera Mücahit BEKTAŞ

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