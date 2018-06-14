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Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Sayı 2 milyonu aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 16:21 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, "İmar sorununu da çözecek, İmar Barış Yasası'nı yürürlüğe koyduk. Şu anda talepler toplanıyor. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Sayı 2 milyonu aştı

Başbakan Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında partisince Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Bu yeni sistem nereden geldi. Düşünelim. 15 Temmuz yaşadık biz değil mi? 15 Temmuz'da alçaklar bayrağımızı indirmek istedi değil mi? Ezanlarımızı susturmak istedi değil mi? Ama Sultanbeyli ne yaptı? O gün liderinin, memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakanının çağrısıyla meydanlara indi. Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Bayrağı indirtmediniz. Ezanları dindirmediniz. Ondan sonra dedik ki bu iş böyle yürümeyecek. Ne yapmak lazım? Öyle bir sistem değişikliği yapalım ki artık bir daha bu ülkede darbeciler, teröristler hiç bir şekilde yönetime göz dikmesinler. Darbe yapmaya kalkışmasınlar. Onun için ne yaptık? Dedik ki Yenikapı ruhunu köklü bir anayasa değişikliğine dönüştürelim. Cumhur İttifakını kurarak anayasa değişikliğini gerçekleştirdik. 16 Nisan'da getirdik sizin onayınıza sunduk. Sultanbeyli yüzde 70'in üzerinde evet dedi ve bu değişikliği onayladı. Burada da yine şampiyon oldunuz.

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"BUGÜNE KADAR 2 MİLYONUN ÜZERİNDE MÜRACAAT OLDU"

Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin'e çok teşekkür ediyorum. o sizin için Ankara'yı su yolu yaptı. Gitti-geldi. Sultanbeyli'nin tapu işini çözmemiz lazım dedi. Ben buna şahidim. Biz de ne yaptık? Sadece Sultanbeyli'yi ilgilendiren özel bir kanun çıkarttık. Başka bir yerde bunu hiç yapmadık. Çünkü ben Sultanbeyli'yi bilirim. Burada benim de yerim var. Burada insanların ne çile çektiğine yakından şahidim. Onun için sizin bu derdiniz çözmek bizim boynumuzun borcu dedik. Yasayı çıkarttık. Şimdi tapularınız dağıtılacak. Her şey tamam. Protokol da yapıldı. İşler düzeldi. Niye uzadı? Çünkü burada 2-B var. Orman arazisi var. Vatandaşın arazisine yapılmış binalar var. Onların sorunlarını ancak çözebildik. Artık bu iş bitti. Sizden sonra bütün İstanbul'un bütün Türkiye'nin 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren imar sorununu da çözecek, İmar Barış Yasası'nı da yürürlüğe koyduk. Şu anda talepler toplanıyor. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu. Toplam 13 milyon bekliyoruz. Böylece ister köyde, ister kasabada, ister şehirde nerede olursa olsun sorunları bir bir çözülecek. Artık vatandaş ile devlet kavgalı olmaktan çıkacak. Bu işi de böylece kapatmış olduk

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu milletimizin gidecegi son seçim artık.. o yüzden ellerinden geldiği kadar -ecek-acak lı konuşup ne var ne yok sallamaya başladılar.. İnsanımız kanmaz inş
reis bunlara emir vermiş..."hadi bakaiym yediğiniz paraların hakkını verin,meydanlara çıkın yoksa ananızı sinemaya götürürüm demiş"""bunlar da çırpınıp duruyor..
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