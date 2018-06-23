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Başbakan Binali Yıldırım: "Seçimlerin asıl sahibi Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu ülkenin her yerinde gerekli hazırlıkları yapmıştır, kendi bakımlarından tedbirleri almıştır ancak YSK'nin genel anlamda güvenliği sağlamak gibi bir görevi yok. İhti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 13:14 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Seçimlerin asıl sahibi Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu ülkenin her yerinde gerekli hazırlıkları yapmıştır, kendi bakımlarından tedbirleri almıştır ancak YSK'nin genel anlamda güvenliği sağlamak gibi bir görevi yok. İhtiyaç duyulması halinde bu güvenlik tedbirleri de polisle jandarmayla sağlanmış olacaktır. Sağ salim, güzel bir seçimi idrak edip böylece bu süreci de başarıyla tamamayacağız. İstikrar ve güven içerisinde ülkemiz bundan sonra 2023 hedeflerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine emin adımlarla yoluna devam edecektir. Bütün milleti sevgiyle saygıyla selamlıyorum, mutlaka ve mutlaka sandığa gitmelerini özellikle istirham ediyorum."


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Başbakan Yıldırım

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