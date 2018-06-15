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Başbakan Binali Yıldırım şehit cenazesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım: - "Kürt kardeşlerimizin sorunu, bölücü terör örgütüdür. Bu sorunu çözmenin yolu, bu terör örgütünü bu topraklardan bir daha gelmemek üzere yok etmektir" - "Ülkemizin terörle mücadelesi bir beka mücadelesidir. Bu mücadelede 81 milyon vatandaşımız birdir, beraberdir, dimdik ayaktadır. Bayrağımıza, toprağımıza, devletimize kötü gözle bakanlar, hainlik yapanlar, mutlaka cezalandırılacaktır"

Başbakan Binali Yıldırım, "Kürt kardeşlerimizin sorunu, bölücü terör örgütüdür. Bu sorunu çözmenin yolu, bu terör örgütünü bu topraklardan bir daha gelmemek üzere yok etmektir." dedi.

Yıldırım, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıca şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat için Şanlıurfa Şehitlik Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Teröristlerin Abdulselam Halat'ı ömrünün baharında alçakça şehit ettiğini belirten Yıldırım, görevi milletin huzuru ve güvenliği için gece gündüz sınır kapılarında nöbet beklemek olan şehidin tek derdinin ülkesinde barış ve kardeşlik olduğunu söyledi.

Terörle mücadeleye de değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizin terörle mücadelesi bir beka mücadelesidir. Bu mücadelede 81 milyon vatandaşımız birdir, beraberdir, dimdik ayaktadır. Bayrağımıza, toprağımıza, devletimize kötü gözle bakanlar, hainlik yapanlar, mutlaka cezalandırılacaktır. Şehidimizin kanı asla yerde kalmayacaktır. Böyle mübarek bir günde bir bayram sevincini yasa boğan bu alçaklara dünyayı dar etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu milletin, Kürt kardeşlerimizin sorunu bölücü terör örgütüdür. Bu sorunu çözmenin yolu, bu terör örgütünü bu topraklardan bir daha gelmemek üzere yok etmektir. Onun için de bir ve beraber olacağız. Bu mücadelede omuz omuza birlikte yürüyeceğiz. Bir kez daha şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. O, iki bayramın bir arada yaşandığı bir günde ruhunu teslim etti. O, Peygamber Efendimize komşu oldu. Rabbim, bize onun şefaatini nasip eylesin. Geride kalan başta babası, aile efradı olmak üzere bütün yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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Fotoğraflar// Şehitlik'te hüzünlü bayramFotoğraflar// Şehitlik'te hüzünlü bayram
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