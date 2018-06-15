Başbakan Binali Yıldırım şehit cenazesinde

Başbakan Binali Yıldırım, "Kürt kardeşlerimizin sorunu, bölücü terör örgütüdür. Bu sorunu çözmenin yolu, bu terör örgütünü bu topraklardan bir daha gelmemek üzere yok etmektir." dedi.
Yıldırım, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıca şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat için Şanlıurfa Şehitlik Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Teröristlerin Abdulselam Halat'ı ömrünün baharında alçakça şehit ettiğini belirten Yıldırım, görevi milletin huzuru ve güvenliği için gece gündüz sınır kapılarında nöbet beklemek olan şehidin tek derdinin ülkesinde barış ve kardeşlik olduğunu söyledi.
Terörle mücadeleye de değinen Yıldırım, şunları kaydetti:
"Ülkemizin terörle mücadelesi bir beka mücadelesidir. Bu mücadelede 81 milyon vatandaşımız birdir, beraberdir, dimdik ayaktadır. Bayrağımıza, toprağımıza, devletimize kötü gözle bakanlar, hainlik yapanlar, mutlaka cezalandırılacaktır. Şehidimizin kanı asla yerde kalmayacaktır. Böyle mübarek bir günde bir bayram sevincini yasa boğan bu alçaklara dünyayı dar etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu milletin, Kürt kardeşlerimizin sorunu bölücü terör örgütüdür. Bu sorunu çözmenin yolu, bu terör örgütünü bu topraklardan bir daha gelmemek üzere yok etmektir. Onun için de bir ve beraber olacağız. Bu mücadelede omuz omuza birlikte yürüyeceğiz. Bir kez daha şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. O, iki bayramın bir arada yaşandığı bir günde ruhunu teslim etti. O, Peygamber Efendimize komşu oldu. Rabbim, bize onun şefaatini nasip eylesin. Geride kalan başta babası, aile efradı olmak üzere bütün yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama
Genç komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü' iddiası öfke yarattı
PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum