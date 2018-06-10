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Başbakan Binali Yıldırım : Söyleyecek tek şey; iyi bir insandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 13:29 | Son Güncelleme

DEMİRÖREN Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) DEMİRÖREN Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze namazı için Fatih Camii'ne gelen Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye büyük bir sanayiciyi, saygın bir işadamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor" dedi.
Başbakan Yıldırım, "Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemiz için çok şey yaptı. Bir çok sanayi tesisiyle ülkenin kalkınmasına katkı sağladı. Binlerce insanın evine ekmek götürmesini sağladı. Söyleyecek tek şey iyi bir insandı. Biz kendisini iyi biliriz. Mekanı cennet olsun. Mübarek günlerde hakkın rahmetine kavuştu. Ölüm bir gerçek, hepimiz bir gün bu günü yaşayacağız. Allah o gün de yardımcımız olsun, imandan, kitaptan ayırmasın diyorum" diye konuştu.
Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız hemen aileyi aradı görüştü, bugün kendisi katılamıyor. Ben hem kendim hem de cumhurbaşkanımız adına bu cenazeye katılıyorum" ifadesini kullandı

(FOTOĞRAF)

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