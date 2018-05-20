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Başbakan Binali Yıldırım: "(Terör örgütü PKK) Hamdolsun sizin dik ve kararlı duruşunuz, hükümetimizin, devletimizin teröre karşı yürüttüğü amansız mücadele ile bu belayı ülkemizden defettik."

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "(Terör örgütü PKK) Hamdolsun sizin dik ve kararlı duruşunuz, hükümetimizin, devletimizin teröre karşı yürüttüğü amansız mücadele ile bu belayı ülkemizden defettik."


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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım Bingöl

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