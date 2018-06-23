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Başbakan Binali Yıldırım: "Türk insanı demokratik olgunluğu en iyi şekilde seçimlerde ortaya koyan seçmendir. Seçimlerin nasıl yapılacağını, hangi saydamlıkta yapılacağını öğrenecek değildir. İstediğimiz kadar gözlemci bulundurmanız da ne kadar rahat oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 13:14 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Türk insanı demokratik olgunluğu en iyi şekilde seçimlerde ortaya koyan seçmendir. Seçimlerin nasıl yapılacağını, hangi saydamlıkta yapılacağını öğrenecek değildir. İstediğimiz kadar gözlemci bulundurmanız da ne kadar rahat olduğumuzu ortaya koymaktadır. Maalesef bazı gözlemci grupları marjinal siyasi yapılanmasının sözcüsü gibi davranıyorlar bunun da doğru olmadığını düşünüyoruz. Seçime öyle ya da böyle müdahale anlamı taşıdığını düşünüyoruz. Hiç kimsenin Türkiye'de yapılacak bu seçimlere gölge düşürmeye, soru işareti oluşturmaya hakkı yoktur. Bu kabul edilemez ve Türk insanına yapılacak en büyük haksızlıktır."


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Başbakan Binali Yıldırım

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