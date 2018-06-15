HABER

Başbakan Binali Yıldırım: "Ülkemizin terörle mücadelesi bir beka mücadelesidir. Bu mücadelede 81 milyon vatandaşımız birdir, beraberdir, dimdik ayaktadır. Bayrağımıza, toprağımıza, devletimize kötü gözle bakanlar, hainlik yapanlar, mutlaka cezalandırılaca

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Ülkemizin terörle mücadelesi bir beka mücadelesidir. Bu mücadelede 81 milyon vatandaşımız birdir, beraberdir, dimdik ayaktadır. Bayrağımıza, toprağımıza, devletimize kötü gözle bakanlar, hainlik yapanlar, mutlaka cezalandırılacaktır."


PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Üzerine dolap düştü denilen çocuğun ölüm sebebi herkesi şoke etti!Üzerine dolap düştü denilen çocuğun ölüm sebebi herkesi şoke etti!
Antalya'da bayramda havuzlar dolduAntalya'da bayramda havuzlar doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş rezaleti: Eniştem ablama zorla fuhuş yaptırıyor!

Fuhuş rezaleti: Eniştem ablama zorla fuhuş yaptırıyor!

Üzerine dolap düştü denilen çocuğun ölüm sebebi herkesi şoke etti!

Üzerine dolap düştü denilen çocuğun ölüm sebebi herkesi şoke etti!

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Sivas büyük bölge imamı kadın ve öğrenci evi sorumluları yakalandı!

Sivas büyük bölge imamı kadın ve öğrenci evi sorumluları yakalandı!

Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!

Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!

Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!

Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.