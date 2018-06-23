HABER

Başbakan Binali Yıldırım: "Yabancı gözlemcilerin her zaman yaptığı bir şey var, seçimler öncesi kafa karıştıran açıklamaları hep yaparlar. Bizim onlara söyleyeceğimiz şudur, gelin, isterseniz 400 değil, 800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin, siya

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 13:14 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Yabancı gözlemcilerin her zaman yaptığı bir şey var, seçimler öncesi kafa karıştıran açıklamaları hep yaparlar. Bizim onlara söyleyeceğimiz şudur, gelin, isterseniz 400 değil, 800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin, siyasete müdahale etmek gibi bir yanlışın içine düşmeyin. Türkiye demokrasisi gelişmiş bir ülkedir, Türkiye bir hukuk devletidir."


PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
KKTC'de 12 yaşındaki Sıla, denizde boğulduKKTC'de 12 yaşındaki Sıla, denizde boğuldu
Turkish Kargo ile Tahran'a 16 aylık 3 zürafa taşındıTurkish Kargo ile Tahran'a 16 aylık 3 zürafa taşındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öyle bir şey yaparken yakalandı ki!

Öyle bir şey yaparken yakalandı ki!

Ege Denizi'nde Türk kaptana ateş açıldı!

Ege Denizi'nde Türk kaptana ateş açıldı!

24 Haziran seçimleri öncesi başkentte operasyon!

24 Haziran seçimleri öncesi başkentte operasyon!

Pes dedirten savunma! 'Benim param ile sevgilisine araba aldı'

Pes dedirten savunma! 'Benim param ile sevgilisine araba aldı'

Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum

Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum

Aydoğan Vatandaş ABD'de ortaya çıktı!

Aydoğan Vatandaş ABD'de ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.