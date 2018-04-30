Başbakan Binali Yıldırım yaşlılık aylığının artırıldığını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu müjdemiz de yaşlılarımızla ilgili. Bu yaşlılar kim? 65 ve üzeri. 65 yaşlılık aylığı diye bir şey var. 2022 sayılı kanuna göre ödenen bir aylık. Bu üç ayda bir ödeniyor ve her ay için şu an 266 lira.
YAŞLILIK AYLIĞINI KİMLER ALIYOR?
Üç aylığı toptan ödeniyor. Kimler alıyor? Bunu emekliliği olmayan, kimsesi olmayan, hiçbir geliri olmayan kadın erkek fark etmez vatandaşlarımız. Ne kadar var? 600 bin civarında bu haktan bu yaşlılık aylığından yararlanan vatandaşlarımız var.
YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. Üç ayda bir 1500 lira para almış olacaklar."
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