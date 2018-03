Başbakan Binali Yıldırım’a Hasan Kalyoncu Üniversitesinden fahri doktora

Başbakan Binali Yıldırım’a, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesinde gerçekleştirilen Akademik Ödül töreninde fahri doktora ünvanı verildi. Konuşmasında Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na değinen Yıldırım, "Terörün doğusu batısı olmaz" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinde gerçekleştirilen fahri doktora törenine Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Üniversite Rektörü Tamer Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tanıtım filmi izlendi. Doktora tevcihi için ilgili senato kararının okunmasının ardından cübbe giyen başbakan Binali Yıldırım, doktoro ünvanı için teşekkür ederek, "Bu ödül töreni dolayısıyla yaptığı bilimsel çalışmalarla ülkemize değer kazandıran herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye için taş üstüne taş koyan herkesin başımız gözümüz üzerinde yeri vardır. Bilgi üreterek teknoloji geliştirerek marka ve patent oluşturarak özgün tasarımlar yaparak ülkemizi bir adım daha öne çıkaran her vatandaşımız her insanımız başımızın tacıdır. Türkiye bu idealist çalışkan insanlarla yükseliyor inşallah daha da yükselecek. Hasan kalyoncu üniversitesi gibi genç üniversitelerimizin ziyaret etmek beni her zaman heyecanlandırıyor. Bu ziyaretlerde ülkemize yeni üniversiteler kazandırmak için aldığımız kararların yaptığımız uygulamaları ne kadar da faydalı olduğunu görme fırsatı buluyorum. Vakıf üniversitelerinde ilk. Onun içerisinde yerini almış ve patent başvurusu endüstri ve işbirliği öğretim görevlerini yayın sayıları bakımından oldukça çarpıcı ilerlemeleri görüyoruz. Ülkemizin kalkınma ve ilerleme yolunda büyük mesafeler kat etmesi ve üniversitelerimizin büyük etkisi var. Üniversiteler tartışmasız evrensel kültür ve bilginin birleştiği yerlerdir. Ayrıca demokrasinin gelişmesinde güçlenmesinde de üniversitelerimizin çok önemli yeri vardır üniversite bilgi üretimi yol göstericiliği olmadan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir, gelişme sürecini tamamlaması söz konusu değildir" dedi.