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Başbakan Binali Yıldırım'dan, Almanya'ya taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 22:18 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da yaşanan araçla saldırı olayı ve yaşanan ölümler nedeniyle Alman Şansölyesi Angela Merkel'e taziye mesajı gönderdi.

ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da yaşanan araçla saldırı olayı ve yaşanan ölümler nedeniyle Alman Şansölyesi Angela Merkel'e taziye mesajı gönderdi.

Başbakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Sayın Başbakanımız, Almanya'nın Münster kentinde bir araç ile yayaların arasına girerek ölümlerine neden olan saldırı dolayısıyla Alman Şansölyesi Angela Merkel'e bir taziye mesajı göndermiştir" denildi.

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